https://ria.ru/20211207/vodorosli-1762570451.html

Ученые нашли вещество против коронавируса в водорослях для суши

Ученые нашли вещество против коронавируса в водорослях для суши - РИА Новости, 07.12.2021

Ученые нашли вещество против коронавируса в водорослях для суши

Американские биологи установили, что рамнансульфат — полисахарид, который содержится в водорослях Monostroma nitidum, используемых для заворачивания суши —... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:11

2021-12-07T15:11

2021-12-07T15:53

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американские биологи установили, что рамнансульфат — полисахарид, который содержится в водорослях Monostroma nitidum, используемых для заворачивания суши — эффективно подавляет коронавирус. Ученые надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Drugs.Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки за счет взаимодействия рецептор-связывающего домена RBD его спайкового белка с рецептором ACE2 (ангиотензинпревращающим ферментом 2) клетки-хозяина. Известно, что помимо ACE2, RBD-домен может связываться с гепарансульфатом и другими полисахаридами, расположенными на поверхности клетки.Исследователи из Политехнического института Ренсселера решили проверить, могут ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например рамнансульфат, содержащийся в морских водорослях Monostroma. Их выращивают в Восточной Азии и Южной Америке для получения оберток для суши. Ученым также было известно, что они полезны для профилактики против вирусной инфекции японского энцефалита.Используя анионообменную установку, авторы извлекли из порошка Monostroma nitidum рамнансульфат и очистили его. Затем они выполнили детальный химический анализ полученного вещества с помощью ядерно-резонансной магнитной спектроскопии.Для оценки кинетики связывания рамнансульфата с RBD коронавируса, как исходного уханьского варианта, так и дельта-штамма, применили метод поверхностного плазмонного резонанса. Кроме того, исследователи сравнили сродство к RBD рамнансульфата и другого полисахарида — гепарина, при различных концентрациях веществ.Результаты показали, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток, ингибирует процессы транскрипции и трансляции. В экспериментах на клеточных культурах он успешно нейтрализовал лабораторный псевдовирус, в том числе вариант, обладающий набором мутаций, характерным для дельта-штамма.Авторы считают, что рамнансульфат, наравне с гепарином и, возможно, другими полисахаридами, может стать мощным инструментом против COVID-19.

https://ria.ru/20211207/yogurt-1762539336.html

https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html

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питание, здоровье, биология, коронавирус covid-19