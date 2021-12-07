https://ria.ru/20211207/ubiystvo-1762556680.html

Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания

Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания - РИА Новости, 07.12.2021

Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания

Генеральная прокуратура направила в Московской областной суд дело об убийстве полицейского, которого зарезали после сделанного им замечания за распитие... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:03

2021-12-07T14:03

2021-12-07T14:03

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

московский областной суд

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в Московской областной суд дело об убийстве полицейского, которого зарезали после сделанного им замечания за распитие алкоголя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В июле подмосковный главк СК рассказал, что в Щелково сотрудник полиции, который шел домой с работы, был не при исполнении и без формы, сделал замечание мужчине, налегавшему на алкоголь на детской площадке. Между ними возник конфликт, и тот дважды ударил полицейского ножом в грудь. Погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России "Власиха"."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Иванова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что Иванов на территории спортивной площадки в Щелково распивал спиртное и нецензурно выражался, а проходивший мимо полицейский потребовал прекратить. Перед тем, как нанести не менее четырех ударов ножом, Иванов знал, что перед ним оперативный сотрудник.После этого Иванов открыто похитил лежащий на земле смартфон стоимостью 4 тысячи рублей, принадлежавший сотруднику полиции, но распорядиться им не смог, так как был задержан очевидцами, добавили в ГП.

https://ria.ru/20211207/dtp-1762545259.html

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), московский областной суд, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия