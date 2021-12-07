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Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания
Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания - РИА Новости, 07.12.2021
Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания
Генеральная прокуратура направила в Московской областной суд дело об убийстве полицейского, которого зарезали после сделанного им замечания за распитие... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:03
2021-12-07T14:03
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
московский областной суд
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в Московской областной суд дело об убийстве полицейского, которого зарезали после сделанного им замечания за распитие алкоголя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В июле подмосковный главк СК рассказал, что в Щелково сотрудник полиции, который шел домой с работы, был не при исполнении и без формы, сделал замечание мужчине, налегавшему на алкоголь на детской площадке. Между ними возник конфликт, и тот дважды ударил полицейского ножом в грудь. Погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России "Власиха"."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Иванова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что Иванов на территории спортивной площадки в Щелково распивал спиртное и нецензурно выражался, а проходивший мимо полицейский потребовал прекратить. Перед тем, как нанести не менее четырех ударов ножом, Иванов знал, что перед ним оперативный сотрудник.После этого Иванов открыто похитил лежащий на земле смартфон стоимостью 4 тысячи рублей, принадлежавший сотруднику полиции, но распорядиться им не смог, так как был задержан очевидцами, добавили в ГП.
https://ria.ru/20211207/dtp-1762545259.html
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щелково
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), московский областной суд, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:03 07.12.2021
 
Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания

Мужчина пойдет под суд за убийство полицейского из-за замечания в Щелково

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в Московской областной суд дело об убийстве полицейского, которого зарезали после сделанного им замечания за распитие алкоголя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В июле подмосковный главк СК рассказал, что в Щелково сотрудник полиции, который шел домой с работы, был не при исполнении и без формы, сделал замечание мужчине, налегавшему на алкоголь на детской площадке. Между ними возник конфликт, и тот дважды ударил полицейского ножом в грудь. Погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России "Власиха".
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"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Иванова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что Иванов на территории спортивной площадки в Щелково распивал спиртное и нецензурно выражался, а проходивший мимо полицейский потребовал прекратить. Перед тем, как нанести не менее четырех ударов ножом, Иванов знал, что перед ним оперативный сотрудник.
После этого Иванов открыто похитил лежащий на земле смартфон стоимостью 4 тысячи рублей, принадлежавший сотруднику полиции, но распорядиться им не смог, так как был задержан очевидцами, добавили в ГП.
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ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Московский областной судГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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