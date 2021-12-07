Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html
На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма
На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма - РИА Новости, 07.12.2021
На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма
Количество объектов сельского туризма на Кубани с 2015 года выросло в два раза и теперь превышает сотню, сообщили в министерстве курортов, туризма и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:37
2021-12-07T20:37
краснодарский край
краснодарский край
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587433_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_ccd11e13033db526c4480263d42c55fa.jpg
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Количество объектов сельского туризма на Кубани с 2015 года выросло в два раза и теперь превышает сотню, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона."Сегодня в крае работают более 100 объектов сельского туризма. Почти треть из них специализируется на винном или эногастрономическом направлении. Отдыхающие все активнее предпочитают эко-фермы, прогулки на лошадях, натуральные продукты и даже самостоятельный сбор фруктов и ягод", – говорится в сообщении.Отмечается, что край не отстаёт от мировых трендов в туризме, предлагая программы, основывающиеся на естественности и близости к природе.В числе объектов сельского туризма края - фермерские хозяйства и винодельни.Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив рекомендовало опыт Краснодарского края по развитию сельского туризма для применения в других регионах России. В числе успешных примеров – школа агротуризма, которую запустили на Кубани в 2017 году. За это время обучение прошли почти 500 человек. Среди них фермеры и предприниматели кто уже реализует или только планирует создать проекты сельского туризма.
https://ria.ru/20211207/urozhay-1762617800.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_337554341182cda482bb86022e933591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, новости - туризм, россия
20:37 07.12.2021
 
На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма

В краснодарском крае открылись более 100 объектов сельского туризма

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Количество объектов сельского туризма на Кубани с 2015 года выросло в два раза и теперь превышает сотню, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"Сегодня в крае работают более 100 объектов сельского туризма. Почти треть из них специализируется на винном или эногастрономическом направлении. Отдыхающие все активнее предпочитают эко-фермы, прогулки на лошадях, натуральные продукты и даже самостоятельный сбор фруктов и ягод", – говорится в сообщении.
Отмечается, что край не отстаёт от мировых трендов в туризме, предлагая программы, основывающиеся на естественности и близости к природе.
В числе объектов сельского туризма края - фермерские хозяйства и винодельни.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив рекомендовало опыт Краснодарского края по развитию сельского туризма для применения в других регионах России. В числе успешных примеров – школа агротуризма, которую запустили на Кубани в 2017 году. За это время обучение прошли почти 500 человек. Среди них фермеры и предприниматели кто уже реализует или только планирует создать проекты сельского туризма.
Сбор яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
17:41Краснодарский край
На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%
 
Краснодарский крайКраснодарский крайНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
Лента новостейМолния
В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию