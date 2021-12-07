https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html

На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма

На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма - РИА Новости, 07.12.2021

На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма

Количество объектов сельского туризма на Кубани с 2015 года выросло в два раза и теперь превышает сотню, сообщили в министерстве курортов, туризма и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:37

2021-12-07T20:37

2021-12-07T20:37

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Количество объектов сельского туризма на Кубани с 2015 года выросло в два раза и теперь превышает сотню, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона."Сегодня в крае работают более 100 объектов сельского туризма. Почти треть из них специализируется на винном или эногастрономическом направлении. Отдыхающие все активнее предпочитают эко-фермы, прогулки на лошадях, натуральные продукты и даже самостоятельный сбор фруктов и ягод", – говорится в сообщении.Отмечается, что край не отстаёт от мировых трендов в туризме, предлагая программы, основывающиеся на естественности и близости к природе.В числе объектов сельского туризма края - фермерские хозяйства и винодельни.Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив рекомендовало опыт Краснодарского края по развитию сельского туризма для применения в других регионах России. В числе успешных примеров – школа агротуризма, которую запустили на Кубани в 2017 году. За это время обучение прошли почти 500 человек. Среди них фермеры и предприниматели кто уже реализует или только планирует создать проекты сельского туризма.

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