https://ria.ru/20211207/terakt-1762532322.html

Житель Майкопа получил семь лет колонии за подготовку теракта в ТЦ

Житель Майкопа получил семь лет колонии за подготовку теракта в ТЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Житель Майкопа получил семь лет колонии за подготовку теракта в ТЦ

Южный окружной военный суд во вторник приговорил жителя Адыгеи Саламшоха Комилова к семи годам заключения за подготовку взрыва в торговом центре Майкопа,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:25

2021-12-07T12:25

2021-12-07T12:25

происшествия

майкоп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил жителя Адыгеи Саламшоха Комилова к семи годам заключения за подготовку взрыва в торговом центре Майкопа, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда.Суд установил, что в феврале 2021 года Комилов решил совершить взрыв в одном из торговых центров Майкопа. Для этого он изучил в интернете информацию по изготовлению взрывного устройства, купил нужные компоненты и сделал его. Совершить взрыв он не успел, поскольку был задержан правоохранительными органами.Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывного устройства, подготовке к его изготовлению, а также приобретении взрывчатых веществ."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание с учетом активного способствования расследованию преступлений, полного признания вины, раскаяния в содеянном, а также наличием иных смягчающих наказание обстоятельств, в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме со штрафом в размере 150 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20211126/nak-1760836871.html

https://ria.ru/20211124/sud-1760467742.html

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происшествия, майкоп