https://ria.ru/20211207/tekhnologii-1762522681.html

Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф

Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф - РИА Новости, 07.12.2021

Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф

Персональные цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы и будут иметь огромную популярность, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:49

2021-12-07T11:49

2021-12-07T11:49

экономика

технологии

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Персональные цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы и будут иметь огромную популярность, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Аватары уже развиваются, за ними будущее. ... Я думаю, в медицине будет иметь огромную популярность создание таких цифровых аватаров, доступ к которому ты можешь дать врачу, получить второе экспертное мнение, потом онлайн-мониторинг. Мы так или иначе будем все обвешаны датчиками в самом ближайшем будущем", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.Он добавил, что люди, желая сохранить здоровье, захотят через искусственный интеллект в режиме онлайн получать предиктивную аналитику и будут давать согласие, несмотря на то что "не всегда просто делиться своими личными данными". Греф ждет появления аватаров врачей, пациентов и медицинских учреждений в "ближайшие годы".При этом в экосистемах уже используется эта технология, и банкир видит "огромные перспективы" от использования аватаров в технических системах. Греф напомнил, что Сбербанк уже выпустил первый аватар своей системы кибербезопасности."В середине следующего года мы должны закончить работу над созданием технологического аватара всей нашей платформы, это резко снизит затраты на тестирование, разработку, прогнозирование возможных сбоев. У нас ушло примерно между двумя с половинами и тремя годами на создание такого аватара", - рассказал глава Сбербанка.

https://ria.ru/20211207/metavselennaya-1762518697.html

https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html

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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии