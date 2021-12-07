Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/tekhnologii-1762522681.html
Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф
Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф - РИА Новости, 07.12.2021
Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф
Персональные цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы и будут иметь огромную популярность, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:49
2021-12-07T11:49
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735428937_0:326:2897:1956_1920x0_80_0_0_e7633156ac530eeea129a3562d93794b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Персональные цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы и будут иметь огромную популярность, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Аватары уже развиваются, за ними будущее. ... Я думаю, в медицине будет иметь огромную популярность создание таких цифровых аватаров, доступ к которому ты можешь дать врачу, получить второе экспертное мнение, потом онлайн-мониторинг. Мы так или иначе будем все обвешаны датчиками в самом ближайшем будущем", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.Он добавил, что люди, желая сохранить здоровье, захотят через искусственный интеллект в режиме онлайн получать предиктивную аналитику и будут давать согласие, несмотря на то что "не всегда просто делиться своими личными данными". Греф ждет появления аватаров врачей, пациентов и медицинских учреждений в "ближайшие годы".При этом в экосистемах уже используется эта технология, и банкир видит "огромные перспективы" от использования аватаров в технических системах. Греф напомнил, что Сбербанк уже выпустил первый аватар своей системы кибербезопасности."В середине следующего года мы должны закончить работу над созданием технологического аватара всей нашей платформы, это резко снизит затраты на тестирование, разработку, прогнозирование возможных сбоев. У нас ушло примерно между двумя с половинами и тремя годами на создание такого аватара", - рассказал глава Сбербанка.
https://ria.ru/20211207/metavselennaya-1762518697.html
https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735428937_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_807d9126995b5cd0d01e55925f4c29ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии
11:49 07.12.2021
 
Аватары пациентов появятся уже в ближайшие годы, считает Греф

Глава Сбербанка Греф считает, что цифровые аватары в медицине появятся в ближайшие годы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Персональные цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы и будут иметь огромную популярность, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Аватары уже развиваются, за ними будущее. ... Я думаю, в медицине будет иметь огромную популярность создание таких цифровых аватаров, доступ к которому ты можешь дать врачу, получить второе экспертное мнение, потом онлайн-мониторинг. Мы так или иначе будем все обвешаны датчиками в самом ближайшем будущем", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
11:34
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook
Он добавил, что люди, желая сохранить здоровье, захотят через искусственный интеллект в режиме онлайн получать предиктивную аналитику и будут давать согласие, несмотря на то что "не всегда просто делиться своими личными данными". Греф ждет появления аватаров врачей, пациентов и медицинских учреждений в "ближайшие годы".
При этом в экосистемах уже используется эта технология, и банкир видит "огромные перспективы" от использования аватаров в технических системах. Греф напомнил, что Сбербанк уже выпустил первый аватар своей системы кибербезопасности.
"В середине следующего года мы должны закончить работу над созданием технологического аватара всей нашей платформы, это резко снизит затраты на тестирование, разработку, прогнозирование возможных сбоев. У нас ушло примерно между двумя с половинами и тремя годами на создание такого аватара", - рассказал глава Сбербанка.
Глава Сбербанка Герман Греф
11:03
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
 
ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"