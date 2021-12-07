Заммэра Ракова рассказала о погибших при стрельбе в МФЦ в Москве

Заммэра Ракова заявила, что при стрельбе в МФЦ в Москве погибли администратор и охранник
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.
Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.
Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.
Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.
Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.
Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.
Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.
Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.
Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.