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Заммэра Ракова рассказала о погибших при стрельбе в МФЦ в Москве

Заммэра Ракова рассказала о погибших при стрельбе в МФЦ в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Заммэра Ракова рассказала о погибших при стрельбе в МФЦ в Москве

Жертвами стрельбы в МФЦ в Москве стали администратор и охранник, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:00

2021-12-07T17:00

2021-12-07T19:16

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

сергей собянин

анастасия ракова

жилищник

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жертвами стрельбы в МФЦ в Москве стали администратор и охранник, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова.Среди раненых — сотрудник ГБУ "Жилищник", работник МФЦ и двое посетителей, в том десятилетняя девочка. Всех госпитализировали, они в тяжелом состоянии.Стрельба произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Открывшего огонь задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в ведомстве. Он сумел догнать и обезвредить преступника. У того был с собой нож.Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html

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