Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/stabilnost-1762651278.html
Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США
Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США - РИА Новости, 07.12.2021
Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили диалог России и США по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:23
2021-12-07T22:46
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
иран
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:174:3243:1998_1920x0_80_0_0_094b7756bb8634a9edb1b8e10cc9979c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили диалог России и США по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во вторник переговоров глав государств."Оба президента обменялись мнениями по своему видению вопроса стратегической стабильности", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании двухчасовой беседы лидеров двух стран.Отмечается, что Байден и Путин также обсудили диалог по киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.
https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762653952.html
сша
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_213:59:2865:2048_1920x0_80_0_0_93d355ccf0ab10c5df7d902edd0daabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, иран, цены на нефть
21:23 07.12.2021 (обновлено: 22:46 07.12.2021)
 
Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США

Президенты Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили диалог России и США по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во вторник переговоров глав государств.
"Оба президента обменялись мнениями по своему видению вопроса стратегической стабильности", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании двухчасовой беседы лидеров двух стран.
Отмечается, что Байден и Путин также обсудили диалог по киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
21:46
Байден пригрозил санкциями Путину из-за Украины, заявил Белый дом
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссияИранЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз