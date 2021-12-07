https://ria.ru/20211207/stabilnost-1762651278.html

Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США

Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США - РИА Новости, 07.12.2021

Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили диалог России и США по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:23

2021-12-07T21:23

2021-12-07T22:46

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

иран

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили диалог России и США по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во вторник переговоров глав государств."Оба президента обменялись мнениями по своему видению вопроса стратегической стабильности", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании двухчасовой беседы лидеров двух стран.Отмечается, что Байден и Путин также обсудили диалог по киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762653952.html

сша

россия

иран

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, иран, цены на нефть