https://ria.ru/20211207/sportzaly-1762521245.html

В Приамурье обновят спортзалы в школах восьми сел в 2022 году

В Приамурье обновят спортзалы в школах восьми сел в 2022 году - РИА Новости, 07.12.2021

В Приамурье обновят спортзалы в школах восьми сел в 2022 году

Спортивные залы в восьми сельских школах обновят по нацпроекту "Образование" в 2022 году в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:45

2021-12-07T11:45

2021-12-07T11:45

амурская область

образование - общество

шимановский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Спортивные залы в восьми сельских школах обновят по нацпроекту "Образование" в 2022 году в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Формировать привычку к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях. В этом году на модернизацию спортзалов в 11 сельских школах из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. В планах на 2022-й – обновление восьми спортзалов", – рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Благодаря нацпроекту модернизировали спортзал в школе села Большая Сазанка Серышевского района Амурской области, построенной 24 года назад. В этом году модернизировали спортзал школы села Саскаль Шимановского района, где также не было ремонта более 20 лет. Власти отмечают, что площадки востребованы и утром, и вечером: в первой половине дня в залах проводят уроки физкультуры, во второй – секции по волейболу и баскетболу, занятия по военно-патриотическому воспитанию.По нацпроекту "Образование" ("Успех каждого ребенка") спортивные залы в сельских школах Приамурья модернизируют с 2019 года, два года назад по программе отремонтировали восемь спортзалов, столько же обновили в 2020-м.

https://ria.ru/20211203/remont-1761976343.html

шимановский район

амурская область

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образование - общество, шимановский район, амурская область, василий орлов (губернатор)