В Кремле заявили, что смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае
Пресс-секретарь президента Песков: смысл разговора Путина и Байдена есть в любом случае
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что смысл разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена есть в любом случае, несмотря на негативный фон со стороны американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать жесткую риторику со стороны США накануне встречи.
"Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение", - добавил Песков.
Западные СМИ в последнее время усилено нагнетали ситуацию, неоднократно публиковав "планы РФ по вторжению". Утверждалось, что РФ якобы сосредоточила на границе от 75 тысяч до 175 тысяч военных, собрала "рекордное число резервистов", проведя передислокацию сил вплоть до Камчатки, а само нападение якобы будет с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии.
Накануне встречи западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.