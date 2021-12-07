Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/razgovor-1762546399.html
В Кремле заявили, что смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае
В Кремле заявили, что смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае - РИА Новости, 07.12.2021
В Кремле заявили, что смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае
В Кремле считают, что смысл разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена есть в любом случае, несмотря на негативный фон со стороны... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:18
2021-12-07T13:18
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737280272_0:89:1384:868_1920x0_80_0_0_b7d0632dd3dfa71150ec97b401a429c4.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что смысл разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена есть в любом случае, несмотря на негативный фон со стороны американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности."Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать жесткую риторику со стороны США накануне встречи."Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение", - добавил Песков.Западные СМИ в последнее время усилено нагнетали ситуацию, неоднократно публиковав "планы РФ по вторжению". Утверждалось, что РФ якобы сосредоточила на границе от 75 тысяч до 175 тысяч военных, собрала "рекордное число резервистов", проведя передислокацию сил вплоть до Камчатки, а само нападение якобы будет с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии.Накануне встречи западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.
https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html
https://ria.ru/20211206/peregovory-1762336204.html
https://ria.ru/20211205/beseda-1762218273.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737280272_71:0:1280:907_1920x0_80_0_0_cdee3f6c44de91e6d4c9aa7be6dce961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
13:18 07.12.2021
 
В Кремле заявили, что смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае

Пресс-секретарь президента Песков: смысл разговора Путина и Байдена есть в любом случае

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что смысл разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена есть в любом случае, несмотря на негативный фон со стороны американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 08:00
Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
"Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать жесткую риторику со стороны США накануне встречи.
"Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение", - добавил Песков.
Здание Рэйберна (Рэйберн-Хаус) — офисное здание Палаты представителей Конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 11:11
В США призвали Байдена не "играть мускулами" на переговорах с Путиным
Западные СМИ в последнее время усилено нагнетали ситуацию, неоднократно публиковав "планы РФ по вторжению". Утверждалось, что РФ якобы сосредоточила на границе от 75 тысяч до 175 тысяч военных, собрала "рекордное число резервистов", проведя передислокацию сил вплоть до Камчатки, а само нападение якобы будет с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии.
Накануне встречи западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 00:56
Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
 
В миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз