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Саратовскую учительницу приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство
Саратовскую учительницу приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство - РИА Новости, 07.12.2021
Саратовскую учительницу приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство
Саратовский областной суд во вторник приговорил местного учителя физкультуры Елену Щеренко к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве знакомой и ее... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:09
2021-12-07T11:46
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд во вторник приговорил местного учителя физкультуры Елену Щеренко к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. По решению суда Щеренко арестовали. Гособвинитель в ходе прений 26 ноября попросил назначить ей 24 года колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года."В итоге путем частичного сложения наказаний ей назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год", - сказала собеседница агентства. Суд признал фигурантку дела виновной по статьям УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Региональное управление СК РФ сообщило, что приговором суда также удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 миллионов рублей.Региональное управление СК РФ уточняло, что обвиняемая на этапе предварительного расследования признала вину и раскаялась. По данным прокуратуры, фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подсудимая заявляла, что пошла на преступление из-за денежного долга потерпевшей перед ней, однако в ходе судебного процесса эти доводы подтверждения не нашли. Прокуратура области в своем Telegram-канале уточняет, что подсудимая ранее оказывала услуги по массажу ребенку потерпевшей.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что Щеренко является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
https://ria.ru/20211002/podozrevaemye-1752812045.html
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:09 07.12.2021 (обновлено: 11:46 07.12.2021)
 
Саратовскую учительницу приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство

Саратовскую учительницу приговорили к 23 годам колонии за убийство знакомой и ее дочери

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд во вторник приговорил местного учителя физкультуры Елену Щеренко к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. По решению суда Щеренко арестовали. Гособвинитель в ходе прений 26 ноября попросил назначить ей 24 года колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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"В итоге путем частичного сложения наказаний ей назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год", - сказала собеседница агентства. Суд признал фигурантку дела виновной по статьям УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Региональное управление СК РФ сообщило, что приговором суда также удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 миллионов рублей.
Региональное управление СК РФ уточняло, что обвиняемая на этапе предварительного расследования признала вину и раскаялась. По данным прокуратуры, фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подсудимая заявляла, что пошла на преступление из-за денежного долга потерпевшей перед ней, однако в ходе судебного процесса эти доводы подтверждения не нашли. Прокуратура области в своем Telegram-канале уточняет, что подсудимая ранее оказывала услуги по массажу ребенку потерпевшей.
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что Щеренко является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
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