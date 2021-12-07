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Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона
Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 07.12.2021
Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона
Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, надеемся и дальше двигаться в этом направлении, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:31
2021-12-07T15:20
в мире
сша
посольство сша в рф
россия
москва
ситуация с российской дипсобственностью в сша
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, надеемся и дальше двигаться в этом направлении, заявили РИА Новости в американской дипмиссии, комментируя ситуацию вокруг работы посольств и возможное дальнейшее взаимное сокращение дипломатов РФ и США."Как мы уже говорили, дипломатия - единственный ответственный способ разрешить тот потенциальный кризис, с которым мы с Россией столкнулись. Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса. Это текущие проблемы, которыми мы продолжаем заниматься", - заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Он подчеркнул, что "в последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах"."Надеемся и дальше двигаться в этом направлении", - заявил Ребхольц.По его словам, американская сторона "более года назад" проинформировали Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.
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в мире, сша, посольство сша в рф, россия, москва, ситуация с российской дипсобственностью в сша
14:31 07.12.2021 (обновлено: 15:20 07.12.2021)
 
Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона

Посольство США заявило, что Москва и Вашингтон достигли прогресса по двусторонним вопросам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, надеемся и дальше двигаться в этом направлении, заявили РИА Новости в американской дипмиссии, комментируя ситуацию вокруг работы посольств и возможное дальнейшее взаимное сокращение дипломатов РФ и США.
"Как мы уже говорили, дипломатия - единственный ответственный способ разрешить тот потенциальный кризис, с которым мы с Россией столкнулись. Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса. Это текущие проблемы, которыми мы продолжаем заниматься", - заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Он подчеркнул, что "в последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах".
"Надеемся и дальше двигаться в этом направлении", - заявил Ребхольц.
По его словам, американская сторона "более года назад" проинформировали Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.
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