https://ria.ru/20211207/posolstvo-1762562724.html

Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона

Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 07.12.2021

Посольство США отметило прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона

Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, надеемся и дальше двигаться в этом направлении, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:31

2021-12-07T14:31

2021-12-07T15:20

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сша

посольство сша в рф

россия

москва

ситуация с российской дипсобственностью в сша

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, надеемся и дальше двигаться в этом направлении, заявили РИА Новости в американской дипмиссии, комментируя ситуацию вокруг работы посольств и возможное дальнейшее взаимное сокращение дипломатов РФ и США."Как мы уже говорили, дипломатия - единственный ответственный способ разрешить тот потенциальный кризис, с которым мы с Россией столкнулись. Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса. Это текущие проблемы, которыми мы продолжаем заниматься", - заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Он подчеркнул, что "в последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах"."Надеемся и дальше двигаться в этом направлении", - заявил Ребхольц.По его словам, американская сторона "более года назад" проинформировали Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

https://ria.ru/20211207/peregovory-1762547882.html

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в мире, сша, посольство сша в рф, россия, москва, ситуация с российской дипсобственностью в сша