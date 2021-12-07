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В ЮГРЕ около 20 процентов твердых коммунальных отходов идут на переработку

В ЮГРЕ около 20 процентов твердых коммунальных отходов идут на переработку - РИА Новости, 07.12.2021

В ЮГРЕ около 20 процентов твердых коммунальных отходов идут на переработку

Около 20% твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском автономном округе отправляются на переработку, порядка 1% идут на утилизацию, сообщила губернатор Югры РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:03

2021-12-07T20:03

2021-12-07T20:03

ханты-мансийский автономный округ

общество

нягань

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

жкх

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Около 20% твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском автономном округе отправляются на переработку, порядка 1% идут на утилизацию, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на форуме "Nobel Vision. Открытые инновации 2.0"."Ханты-Мансийский автономный округ вместе со всей страной находится в периоде изменения системы обращения с отходами. Президентом Российской Федерации поставлена задача – к 2030 году обеспечить 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов, сокращение количества подлежащих к захоронению отходов в два раза. В настоящее время в Югре направляется на обработку около 20% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – около 1%. Эти показатели достигнуты за счет существующих мощностей", – приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.Как отметила глава региона, до 2024 года в автономном округе планируется создать пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО, каждый из них будет возведен на условиях концессионного соглашения. Первый из таких полигонов в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию в Нефтеюганском районе. С 2023 года на его площадке мощностью 90 тысяч тонн в год будет организована переработка органических отходов методом компостирования, а также пластика и бумаги.Губернатор подчеркнула, что все пять межмуниципальных полигонов создаются по модели экотехнопарков, общий объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что современные комплексные межмуниципальные полигоны ТКО помогут автономному округу снизить объем отходов, направляемых на захоронение, отмечали власти Югры. Строительство первого из них началось в 2018 году в Нефтеюганском районе. Согласно планам региональных властей, еще четыре таких же полигона должны появиться рядом с другими крупными городами Югры – Сургутом, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Нягани.

https://ria.ru/20211203/yugra-1762054200.html

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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общество, нягань, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, жкх, россия