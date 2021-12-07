https://ria.ru/20211207/omikron-1762649384.html

Попова заявила, что заразившиеся "омикроном" находятся под контролем врачей

Попова заявила, что заразившиеся "омикроном" находятся под контролем врачей - РИА Новости, 07.12.2021

Попова заявила, что заразившиеся "омикроном" находятся под контролем врачей

Пациенты, у которых подтвердилось заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, находятся под контролем медиков, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:03

2021-12-07T21:03

2021-12-07T21:03

распространение коронавируса

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пациенты, у которых подтвердилось заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, находятся под контролем медиков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что с ними все будет хорошо."Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен - за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, - я надеюсь, что там все будет хорошо", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм COVID-19.

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юар

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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса