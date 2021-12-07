https://ria.ru/20211207/omikron-1762577607.html

Попова заявила, что в Россию омикрон могли завезти из 50 стран

Попова заявила, что в Россию омикрон могли завезти из 50 стран - РИА Новости, 07.12.2021

Попова заявила, что в Россию омикрон могли завезти из 50 стран

Новый штамм COVID "омикрон" может быть завезен в РФ из 50 стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:35

2021-12-07T15:35

2021-12-07T16:25

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый штамм COVID "омикрон" может быть завезен в РФ из 50 стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус. Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, омикрон-штамм коронавируса, юар, воз, коронавирус covid-19