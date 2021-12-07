https://ria.ru/20211207/omikron-1762572665.html
Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию
Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о необходимости создания барьеров, которые снизят темпы проникновения коронавируса в Россию. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:36
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о необходимости создания барьеров, которые снизят темпы проникновения коронавируса в Россию."Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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россия, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:18 07.12.2021 (обновлено: 15:36 07.12.2021)
Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию
Премьер Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию