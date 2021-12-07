https://ria.ru/20211207/omikron-1762572665.html

Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию

Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию - РИА Новости, 07.12.2021

Мишустин призвал не допустить проникновения омикрон-штамма в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о необходимости создания барьеров, которые снизят темпы проникновения коронавируса в Россию. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:18

2021-12-07T15:18

2021-12-07T15:36

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о необходимости создания барьеров, которые снизят темпы проникновения коронавируса в Россию."Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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