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Куда сходить в столице в декабре?
Куда сходить в столице в декабре? - РИА Новости, 07.12.2021
Куда сходить в столице в декабре?
Первый месяц зимы в столице всегда долгожданный – все вокруг постепенно оживает после хмурой осени, город начинает сверкать перед праздниками. Этим периодом... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:33
2021-12-07T12:33
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 дек - Театр МДМ. Первый месяц зимы в столице всегда долгожданный – все вокруг постепенно оживает после хмурой осени, город начинает сверкать перед праздниками. Этим периодом хочется по-настоящему насладиться с самыми близкими людьми. О том, чем заняться в столице, чтобы зарядиться предпраздничным настроением и получить удовольствие, рассказываем ниже.Послушать: мюзикл "Шахматы" в Театре МДММюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" на днях поставил новый рекорд – за год на сцене Театра МДМ было сыграно 300 спектаклей! Постановка мюзикла "Шахматы" стала единственным в мире спектаклем, который шел весь год и продолжает идти ежедневно, несмотря на все сложности пандемии.В центре сюжета – захватывающая история соперничества советского и американского гроссмейстеров на фоне противостояния двух сверхдержав. В мюзикле соединились самые разные музыкальные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить постановку совершенно бесплатно по "Пушкинской карте" до 31 декабря.Увидеть зажигательное шоу: мюзиклы за столиками "Первое свидание" и "День влюбленных"Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" в Театре МДМ – романтические комедии в формате "за столиками", которые по-настоящему поднимут настроение! Зрители оказываются в импровизированном баре, где разворачивается действие. И если первый спектакль – это свидание главных героев вслепую, то второй – подготовка к свадьбе. Оба мюзикла полны шуток и забавных сцен, зажигательной музыки, которая, конечно же, звучит вживую в сопровождении настоящего джаз-бэнда.Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" доступны в рамках программы "Пушкинская карта" до 31 декабря.Построить планы: "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"17 января на сцену Театра МДМ всего на 7 показов вернется самая непредсказуемая комедийная постановка театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" – "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".В центре сюжета – труппа артистов-любителей, в которой каждый мнит себя звездой и профессионалом. Вы увидите, как группа самонадеянных энтузиастов из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли пытается сыграть премьеру самой амбициозной постановки в своей жизни — "Убийство в поместье Хэвершем", и что из этого выходит."Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" — это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады без правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.Билеты уже в продаже и доступны для приобретения по "Пушкинской карте" до 31 декабря.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы
12:33 07.12.2021
 

Куда сходить в столице в декабре?

© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ Сцена из мюзикла "Шоу пошло не так"
Сцена из мюзикла Шоу пошло не так - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - Театр МДМ. Первый месяц зимы в столице всегда долгожданный – все вокруг постепенно оживает после хмурой осени, город начинает сверкать перед праздниками. Этим периодом хочется по-настоящему насладиться с самыми близкими людьми. О том, чем заняться в столице, чтобы зарядиться предпраздничным настроением и получить удовольствие, рассказываем ниже.

Послушать: мюзикл "Шахматы" в Театре МДМ

© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ Александр Бобров и Анастасия Стоцкая в сцене из мюзикла "Шахматы"
Александр Бобров и Анастасия Стоцкая в сцене из мюзикла Шахматы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ
Александр Бобров и Анастасия Стоцкая в сцене из мюзикла "Шахматы"
Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" на днях поставил новый рекорд – за год на сцене Театра МДМ было сыграно 300 спектаклей! Постановка мюзикла "Шахматы" стала единственным в мире спектаклем, который шел весь год и продолжает идти ежедневно, несмотря на все сложности пандемии.
В центре сюжета – захватывающая история соперничества советского и американского гроссмейстеров на фоне противостояния двух сверхдержав. В мюзикле соединились самые разные музыкальные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить постановку совершенно бесплатно по "Пушкинской карте" до 31 декабря.

Увидеть зажигательное шоу: мюзиклы за столиками "Первое свидание" и "День влюбленных"

© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ Сцена из мюзикла "День влюбленных"
Сцена из мюзикла День влюбленных - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой театра МДМ
Сцена из мюзикла "День влюбленных"
Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" в Театре МДМ – романтические комедии в формате "за столиками", которые по-настоящему поднимут настроение! Зрители оказываются в импровизированном баре, где разворачивается действие. И если первый спектакль – это свидание главных героев вслепую, то второй – подготовка к свадьбе. Оба мюзикла полны шуток и забавных сцен, зажигательной музыки, которая, конечно же, звучит вживую в сопровождении настоящего джаз-бэнда.
Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" доступны в рамках программы "Пушкинская карта" до 31 декабря.

Построить планы: "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"

17 января на сцену Театра МДМ всего на 7 показов вернется самая непредсказуемая комедийная постановка театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" – "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".
В центре сюжета – труппа артистов-любителей, в которой каждый мнит себя звездой и профессионалом. Вы увидите, как группа самонадеянных энтузиастов из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли пытается сыграть премьеру самой амбициозной постановки в своей жизни — "Убийство в поместье Хэвершем", и что из этого выходит.
"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" — это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады без правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.
Билеты уже в продаже и доступны для приобретения по "Пушкинской карте" до 31 декабря.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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