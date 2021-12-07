https://ria.ru/20211207/lekarstva-1762504093.html

Минздрав намерен облегчить доступ к лекарствам для "Круга добра"

Минздрав намерен облегчить доступ к лекарствам для "Круга добра" - РИА Новости, 07.12.2021

Минздрав намерен облегчить доступ к лекарствам для "Круга добра"

Минздрав РФ хочет облегчить доступ к недавно зарегистрированным препаратам, закупаемым фондом "Круг добра", сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:15

2021-12-07T10:15

2021-12-07T10:15

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ хочет облегчить доступ к недавно зарегистрированным препаратам, закупаемым фондом "Круг добра", сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Согласно сообщению, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко провел заседание коллегии Минздрава России по вопросам обеспечения лекарственными препаратами. Он также подчеркнул, что каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарствами."Для поддержки детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также для обеспечения непрерывности лекарственной помощи планируется также облегчить условия доступа к недавно зарегистрированным препаратам, которые ранее уже закупались фондом "Круг добра", и проработать возможность их обращения в Российской Федерации в течение полугода после регистрации в зарубежной лекарственной упаковке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/fond-1760145204.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, фонд "круг добра"