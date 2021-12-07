https://ria.ru/20211207/korrektnost-1762481952.html

Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка

Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка - РИА Новости, 07.12.2021

Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка

Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) оценивает долю нелегальной... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:58

2021-12-07T02:58

2021-12-07T02:58

экономика

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) оценивает долю нелегальной продукции на российском рынке пива в 5-7%, новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось, сообщил РИА Новости глава АПП Андрей Губка.По данным исследования Высшей школы экономики, которое имеется в распоряжении РИА Новости, доля нелегального оборота на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%, достигнутого в 2020 году (в первом полугодии - 1,7%). Кратный рост нелегального оборота в текущем году объясняется эффектом низкой базы."По оценкам АПП, которые делались, в том числе, на основе данных ВШЭ, доля нелегальной продукции на рынке пива составляет 5-7%, и новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось", - сказал в свою очередь Губка. "Скорее всего, новый расчет был сделан не совсем корректно", - предположил глава ассоциации.Он также отметил, что другие исследования, например, "Сколково" и Центра социального проектирования "Платформа", также подтверждали, что на рынке пива отсутствуют предпосылки для роста теневого сегмента. При этом эксперты отмечают, что традиционно высокая доля контрафакта присутствует на рынке крепких алкогольных напитков: с точки зрения теневого бизнеса, производство этой продукции более рентабельно, чем пивной.По словам Губки, основным сектором, который стимулирует существование сегмента контрафакта на пивном рынке, являются магазины разливного пива. Глава АПП считает, что для борьбы с этим рынком было бы логично ввести в законодательство понятие "пиво в розлив"."Нужно на уровне законодательной и исполнительной власти усилить меры контроля за этим сегментом, а также повысить ответственность за правонарушения. Например, за торговлю пивом без проведения в ЕГАИС для ИП", - сказал Губка."Также эффективной мерой было бы принятие законопроекта о реестре производителей пива - это позволило бы контрольно-надзорным органам адекватно реагировать на факты неучтенного производства и видеть всех участников рынка. Мы уверены в том, что любые регуляторные меры не должны создавать дополнительную нагрузку для добросовестных игроков", - отметил он.

https://ria.ru/20211207/pivo-1762478586.html

https://ria.ru/20211203/pivo-1762018944.html

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экономика, россия