Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/korrektnost-1762481952.html
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка - РИА Новости, 07.12.2021
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) оценивает долю нелегальной... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:58
2021-12-07T02:58
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/81/1558198184_0:188:3069:1914_1920x0_80_0_0_405cd78a58769b6041c93c14eebac542.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) оценивает долю нелегальной продукции на российском рынке пива в 5-7%, новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось, сообщил РИА Новости глава АПП Андрей Губка.По данным исследования Высшей школы экономики, которое имеется в распоряжении РИА Новости, доля нелегального оборота на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%, достигнутого в 2020 году (в первом полугодии - 1,7%). Кратный рост нелегального оборота в текущем году объясняется эффектом низкой базы."По оценкам АПП, которые делались, в том числе, на основе данных ВШЭ, доля нелегальной продукции на рынке пива составляет 5-7%, и новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось", - сказал в свою очередь Губка. "Скорее всего, новый расчет был сделан не совсем корректно", - предположил глава ассоциации.Он также отметил, что другие исследования, например, "Сколково" и Центра социального проектирования "Платформа", также подтверждали, что на рынке пива отсутствуют предпосылки для роста теневого сегмента. При этом эксперты отмечают, что традиционно высокая доля контрафакта присутствует на рынке крепких алкогольных напитков: с точки зрения теневого бизнеса, производство этой продукции более рентабельно, чем пивной.По словам Губки, основным сектором, который стимулирует существование сегмента контрафакта на пивном рынке, являются магазины разливного пива. Глава АПП считает, что для борьбы с этим рынком было бы логично ввести в законодательство понятие "пиво в розлив"."Нужно на уровне законодательной и исполнительной власти усилить меры контроля за этим сегментом, а также повысить ответственность за правонарушения. Например, за торговлю пивом без проведения в ЕГАИС для ИП", - сказал Губка."Также эффективной мерой было бы принятие законопроекта о реестре производителей пива - это позволило бы контрольно-надзорным органам адекватно реагировать на факты неучтенного производства и видеть всех участников рынка. Мы уверены в том, что любые регуляторные меры не должны создавать дополнительную нагрузку для добросовестных игроков", - отметил он.
https://ria.ru/20211207/pivo-1762478586.html
https://ria.ru/20211203/pivo-1762018944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/81/1558198184_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_6a8d8c979a577a069db9aba87275fb49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
02:58 07.12.2021
 
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка

Ассоциация производителей пива усомнилась в корректности оценки доли нелегального рынка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в магазине
Алкогольная продукция в магазине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) оценивает долю нелегальной продукции на российском рынке пива в 5-7%, новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось, сообщил РИА Новости глава АПП Андрей Губка.
По данным исследования Высшей школы экономики, которое имеется в распоряжении РИА Новости, доля нелегального оборота на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%, достигнутого в 2020 году (в первом полугодии - 1,7%). Кратный рост нелегального оборота в текущем году объясняется эффектом низкой базы.
"По оценкам АПП, которые делались, в том числе, на основе данных ВШЭ, доля нелегальной продукции на рынке пива составляет 5-7%, и новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось", - сказал в свою очередь Губка. "Скорее всего, новый расчет был сделан не совсем корректно", - предположил глава ассоциации.
Он также отметил, что другие исследования, например, "Сколково" и Центра социального проектирования "Платформа", также подтверждали, что на рынке пива отсутствуют предпосылки для роста теневого сегмента. При этом эксперты отмечают, что традиционно высокая доля контрафакта присутствует на рынке крепких алкогольных напитков: с точки зрения теневого бизнеса, производство этой продукции более рентабельно, чем пивной.
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 01:07
Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
По словам Губки, основным сектором, который стимулирует существование сегмента контрафакта на пивном рынке, являются магазины разливного пива. Глава АПП считает, что для борьбы с этим рынком было бы логично ввести в законодательство понятие "пиво в розлив".
"Нужно на уровне законодательной и исполнительной власти усилить меры контроля за этим сегментом, а также повысить ответственность за правонарушения. Например, за торговлю пивом без проведения в ЕГАИС для ИП", - сказал Губка.
"Также эффективной мерой было бы принятие законопроекта о реестре производителей пива - это позволило бы контрольно-надзорным органам адекватно реагировать на факты неучтенного производства и видеть всех участников рынка. Мы уверены в том, что любые регуляторные меры не должны создавать дополнительную нагрузку для добросовестных игроков", - отметил он.
Бутылки с замороженной водой
3 декабря, 14:36
Минпромторг предложил ввести маркировку пива
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Лента новостейМолния
Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден