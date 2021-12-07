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Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах

Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах - РИА Новости, 07.12.2021

Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:38

2021-12-07T15:38

2021-12-07T15:42

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов.По итогам голосования во вторник инициативу поддержали 38 из 46 депутатов свердловского парламента, восемь выступили против. Трансляция заседания велась на странице заксобрания региона в YouTube.Вместе с положительным отзывом на законопроект парламент области направит в Госдуму пакет предложений, которые стоит включить в документ при подготовке ко второму чтению. Так, предлагается предусмотреть возможность получения QR-кода перенесшим коронавирус и не обратившимся в больницу, если у них имеется достаточный уровень антител, а также тем, кто привился за границей вакцинами, признанными в РФ.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211207/ogranicheniya-1762576049.html

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