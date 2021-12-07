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Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах
Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах - РИА Новости, 07.12.2021
Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах
Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:38
2021-12-07T15:42
распространение коронавируса
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов.По итогам голосования во вторник инициативу поддержали 38 из 46 депутатов свердловского парламента, восемь выступили против. Трансляция заседания велась на странице заксобрания региона в YouTube.Вместе с положительным отзывом на законопроект парламент области направит в Госдуму пакет предложений, которые стоит включить в документ при подготовке ко второму чтению. Так, предлагается предусмотреть возможность получения QR-кода перенесшим коронавирус и не обратившимся в больницу, если у них имеется достаточный уровень антител, а также тем, кто привился за границей вакцинами, признанными в РФ.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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общество, свердловская область, госдума рф, совет федерации рф, youtube, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, qr-код
15:38 07.12.2021 (обновлено: 15:42 07.12.2021)
 
Заксобрание Свердловской области поддержало проект закона о QR-кодах

Законодательное собрание Свердловской области поддержало проект закона о введении QR-кодах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов.
По итогам голосования во вторник инициативу поддержали 38 из 46 депутатов свердловского парламента, восемь выступили против. Трансляция заседания велась на странице заксобрания региона в YouTube.
Вместе с положительным отзывом на законопроект парламент области направит в Госдуму пакет предложений, которые стоит включить в документ при подготовке ко второму чтению. Так, предлагается предусмотреть возможность получения QR-кода перенесшим коронавирус и не обратившимся в больницу, если у них имеется достаточный уровень антител, а также тем, кто привился за границей вакцинами, признанными в РФ.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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