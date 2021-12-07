https://ria.ru/20211207/kislorod-1762574252.html

Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах

Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах - РИА Новости, 07.12.2021

Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:22

2021-12-07T15:22

2021-12-07T15:38

общество

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон"."Необходимо постоянно контролировать, чтобы в субъектах Российской Федерации были запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Должен сохраняться, конечно, и резерв коек. Обращаю на это особое внимание глав регионов", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что очень важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения. "Чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", - сказал он.

https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762578080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса