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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/kislorod-1762574252.html
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:22
2021-12-07T15:38
общество
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон"."Необходимо постоянно контролировать, чтобы в субъектах Российской Федерации были запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Должен сохраняться, конечно, и резерв коек. Обращаю на это особое внимание глав регионов", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что очень важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения. "Чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", - сказал он.
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общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Материал дополняется
15:22 07.12.2021 (обновлено: 15:38 07.12.2021)
 
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах

Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода на фоне появления омикрон-штамма

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".
"Необходимо постоянно контролировать, чтобы в субъектах Российской Федерации были запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Должен сохраняться, конечно, и резерв коек. Обращаю на это особое внимание глав регионов", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин подчеркнул, что очень важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения. "Чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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