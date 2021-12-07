https://ria.ru/20211207/kislorod-1762574252.html
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:22
2021-12-07T15:22
2021-12-07T15:38
общество
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать резерв лекарств, кислорода, коек в регионах на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон"."Необходимо постоянно контролировать, чтобы в субъектах Российской Федерации были запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Должен сохраняться, конечно, и резерв коек. Обращаю на это особое внимание глав регионов", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что очень важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения. "Чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", - сказал он.
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общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Материал дополняется
15:22 07.12.2021 (обновлено: 15:38 07.12.2021)
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода в регионах
Мишустин поручил проконтролировать резерв кислорода на фоне появления омикрон-штамма