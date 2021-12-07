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Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества
Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества - РИА Новости, 07.12.2021
Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества
Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:19
2021-12-07T12:19
2021-12-07T12:31
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
сбер
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на SOC-Форуме."Я вернусь к теме противодействия кибермошенничеству, киберпреступности. Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось", - заявил он."Наши цифры показывают, что "Сбер" предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры, на самом деле, беспрецедентны", - добавил Кузнецов.
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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия, сбер
12:19 07.12.2021 (обновлено: 12:31 07.12.2021)
Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: объем кибермошенничества в России обновил антирекорд