https://ria.ru/20211207/kibermoshennichestvo-1762531344.html

Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества

Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества - РИА Новости, 07.12.2021

Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества

Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:19

2021-12-07T12:19

2021-12-07T12:31

технологии

сбербанк россии

станислав кузнецов

россия

сбер

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на SOC-Форуме."Я вернусь к теме противодействия кибермошенничеству, киберпреступности. Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось", - заявил он."Наши цифры показывают, что "Сбер" предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры, на самом деле, беспрецедентны", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html

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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия, сбер