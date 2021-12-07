https://ria.ru/20211207/kholoda-1762512236.html
Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России
Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России - РИА Новости, 07.12.2021
Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России
Сильные холода, которые привели к аномально низким температурам на северо-западе Европейской части России, не дойдут до Москвы и области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:58
2021-12-07T10:58
2021-12-07T10:58
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москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сильные холода, которые привели к аномально низким температурам на северо-западе Европейской части России, не дойдут до Москвы и области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.“Этот холод в Москву не дойдет (с северо-запада Европейской части России), потому что холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток, на верхнюю Волгу”, - сказал Вильфанд.Он отметил, что в Санкт-Петербурге в последние дни были зафиксированы рекордно низкие температуры, в ночь на понедельник было ниже - 20 градусов.
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санкт-петербург, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России
Глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, дойдут ли до Москвы холода из Петербурга