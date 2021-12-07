https://ria.ru/20211207/kholoda-1762512236.html

Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России

Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России - РИА Новости, 07.12.2021

Вильфанд рассказал, придут ли в Москву холода с северо-запада России

Сильные холода, которые привели к аномально низким температурам на северо-западе Европейской части России, не дойдут до Москвы и области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:58

2021-12-07T10:58

2021-12-07T10:58

санкт-петербург

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сильные холода, которые привели к аномально низким температурам на северо-западе Европейской части России, не дойдут до Москвы и области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.“Этот холод в Москву не дойдет (с северо-запада Европейской части России), потому что холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток, на верхнюю Волгу”, - сказал Вильфанд.Он отметил, что в Санкт-Петербурге в последние дни были зафиксированы рекордно низкие температуры, в ночь на понедельник было ниже - 20 градусов.

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