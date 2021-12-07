https://ria.ru/20211207/ekonomiya-1762483664.html
Эксперт раскрыл способы сэкономить на покупках в супермаркете
Эксперт раскрыл способы сэкономить на покупках в супермаркете - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперт раскрыл способы сэкономить на покупках в супермаркете
Покупки в сетевых супермаркетах могут стать более выгодными, если подходить к ним с умом: можно пользоваться программами лояльности, оформить кобрендинговую... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:04
2021-12-07T04:04
2021-12-07T04:04
общество
технологии
сбербанк россии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Покупки в сетевых супермаркетах могут стать более выгодными, если подходить к ним с умом: можно пользоваться программами лояльности, оформить кобрендинговую карту или использовать скидки по подписке, рассказал РИА Новости руководитель направления карточных продуктов ЮMoney (входит в экосистему Сбербанка) Андрей Васильев.Большинство таких программ работает по понятной схеме: чем чаще покупатель использует карту в магазине, тем больше баллов копит. Ритейлеры уверяют, что баллами можно оплатить покупку целиком или ее существенную часть. Но проблема в том, что для ощутимой выгоды нужно регулярно покупать продукты в магазине одной сети, рассуждает Васильев."Если вы хотите получать еще больше бонусов и гарантию экономии от 5% в месяц, обратите внимание на кобрендинговые банковские карты. Это результат эволюции привычных приложений магазинов. Такие карты объединяют в себе преимущества программы лояльности ритейлера (скидки, акции) и функционал банковской карты, что позволяет сэкономить больше. Сегодня многие банки выпускают кобрендинговые карты в партнерстве с супермаркетами", - советует он.Еще один способ экономить на покупке продуктов - использовать скидки по подписке. Оформить ее предлагают маркетплейсы, крупные ритейлеры и экосистемы, добавляет эксперт. Для покупателей это пропуск в мир бесплатной доставки и постоянных скидок, которые действуют на время подписки. Подписчику доступно больше выгодных предложений, чем на стандартных акциях в магазине и во время распродаж.Чтобы экономить на покупке продуктов в супермаркетах, можно искать скидки и "по старинке", отмечает Васильев. Кто-то делает это через специальные приложения и Telegram-каналы, кто-то - на сайте конкретного магазина. "Но выгоднее всего искать скидки на специальных кэшбэк-сервисах - это онлайн-витрины с предложениями от самых разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах", - заключил эксперт.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, сбербанк россии, telegram (приложение)
Эксперт раскрыл способы сэкономить на покупках в супермаркете
Эксперт ЮMoney Васильев раскрыл способы сэкономить на покупках в супермаркете
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Покупки в сетевых супермаркетах могут стать более выгодными, если подходить к ним с умом: можно пользоваться программами лояльности, оформить кобрендинговую карту или использовать скидки по подписке, рассказал РИА Новости руководитель направления карточных продуктов ЮMoney (входит в экосистему Сбербанка
) Андрей Васильев.
"Самый очевидный способ сэкономить - завести карту лояльности в супермаркете, где вы чаще всего делаете покупки. Как правило, через такие программы лояльности ритейлеры пытаются установить связь с клиентом и мотивируют его покупать больше. Для этого покупателю отправляют пуш-уведомления и письма с информацией о скидках", - советует эксперт.
Большинство таких программ работает по понятной схеме: чем чаще покупатель использует карту в магазине, тем больше баллов копит. Ритейлеры уверяют, что баллами можно оплатить покупку целиком или ее существенную часть. Но проблема в том, что для ощутимой выгоды нужно регулярно покупать продукты в магазине одной сети, рассуждает Васильев.
"Если вы хотите получать еще больше бонусов и гарантию экономии от 5% в месяц, обратите внимание на кобрендинговые банковские карты. Это результат эволюции привычных приложений магазинов. Такие карты объединяют в себе преимущества программы лояльности ритейлера (скидки, акции) и функционал банковской карты, что позволяет сэкономить больше. Сегодня многие банки выпускают кобрендинговые карты в партнерстве с супермаркетами", - советует он.
Еще один способ экономить на покупке продуктов - использовать скидки по подписке. Оформить ее предлагают маркетплейсы, крупные ритейлеры и экосистемы, добавляет эксперт. Для покупателей это пропуск в мир бесплатной доставки и постоянных скидок, которые действуют на время подписки. Подписчику доступно больше выгодных предложений, чем на стандартных акциях в магазине и во время распродаж.
Чтобы экономить на покупке продуктов в супермаркетах, можно искать скидки и "по старинке", отмечает Васильев. Кто-то делает это через специальные приложения и Telegram
-каналы, кто-то - на сайте конкретного магазина. "Но выгоднее всего искать скидки на специальных кэшбэк-сервисах - это онлайн-витрины с предложениями от самых разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах", - заключил эксперт.