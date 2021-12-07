https://ria.ru/20211207/biznes-1762505175.html

Почти половина ВРП Ивановской области приходится на малый бизнес

Почти половина ВРП Ивановской области приходится на малый бизнес - РИА Новости, 07.12.2021

Почти половина ВРП Ивановской области приходится на малый бизнес

Более 40 процентов валового регионального продукта в Ивановской области приходится на предприятия малого и среднего бизнеса- , это один из самых высоких... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:22

2021-12-07T10:22

2021-12-07T10:22

ивановская область

станислав воскресенский

малый бизнес

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ИВАНОВО, 7 дек – РИА Новости. Более 40 процентов валового регионального продукта в Ивановской области приходится на предприятия малого и среднего бизнеса- , это один из самых высоких показателей в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Важная часть работы – создание среды, благоприятной для развития предпринимательства, для начала своего дела. В Ивановской области действует ряд мер поддержки начинающих бизнесменов. В их числе – "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, в помощь предпринимателям, в том числе начинающим, в регионе работает центр "Мой бизнес".Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне на встрече с начинающими бизнесменами отметил, что а важной составляющей работы является устранение барьеров для ведения бизнеса. "Но иногда, безусловно, надо вмешиваться и помогать, но просьбе бизнеса. Так у нас было в прошлом году, когда предприятия попросили помочь с онлайн-платформами, потому что невозможно было там зарегистрироваться. Тогда договорились с крупнейшими маркет-плейсами, и они дали "зеленый свет" нашим предпринимателям. Это имело результат, мы сейчас по объемам продаж третий регион в стране в новой онлайн-экономике после Москвы и Санкт-Петербурга. Это было системное и организационное решение", – привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.

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станислав воскресенский, малый бизнес