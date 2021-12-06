https://ria.ru/20211206/volodin-1762407037.html
Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных
Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных - РИА Новости, 06.12.2021
Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных, а не тратить большие бюджеты на строительство малоэффективных... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:52
2021-12-06T15:52
2021-12-06T15:52
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных, а не тратить большие бюджеты на строительство малоэффективных муниципальных приютов."Зачастую сталкиваешься с тем, что в регионах, допустим, строят приют как муниципальное предприятие. Тратят туда десятки, сотни миллионов. Рядом огромное количество частных приютов, где люди, исходя из гражданской активности, в первую очередь, и сострадания к нашим братьям меньшим, оказывают им помощь, поддержку, спасают их... Но им надо немного помочь, для того, чтобы корм закупить, вода чтобы была. Им не нужны эти сотни миллионов, десятки даже. Но выбирают что? Штатную численность огромную, дальше, ресурсная поддержка. Эффекта-то нет такого, как в тех же частных приютах", - сказал Володин на проходящих в понедельник парламентских слушаниях на тему поддержки и развития волонтерского движения в России.Парламентарий подчеркнул, что особенно это важно сейчас - в зимнее время года, когда находящимся улице животным особенно трудно. "Кормить надо, ухаживать", - добавил он."Давайте с этой точки зрения поговорим. Потому что это будет, в том числе, и посыл тем, кто в регионах принимает решения", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регионы помогать частным приютам для животных