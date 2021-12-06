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Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах
Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах
Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:01
2021-12-06T19:01
2021-12-06T19:16
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованного на сайте Кремля."Стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами", - говорится в сообщении."Стороны также выразили заинтересованность в продолжении диалога об использовании карт "Мир" и "РуПэй" в национальных платежных инфраструктурах, а также в организации взаимодействия между системой "Унифицированный платежный интерфейс" и Системой быстрых платежей Банка России. Российская Сторона пригласила кредитные организации Индии подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России для обеспечения бесперебойного проведения межбанковских транзакций", - сказано в заявлении.
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экономика, рубль, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
19:01 06.12.2021 (обновлено: 19:16 06.12.2021)
Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах
Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах