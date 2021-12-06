https://ria.ru/20211206/valyuta-1762448363.html

Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия продолжат продвигать взаимные расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:01

2021-12-06T19:01

2021-12-06T19:16

экономика

рубль

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36722/19/367221994_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_3fe72d9ad5d1f08e3d82b64e467aa1a1.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованного на сайте Кремля."Стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами", - говорится в сообщении."Стороны также выразили заинтересованность в продолжении диалога об использовании карт "Мир" и "РуПэй" в национальных платежных инфраструктурах, а также в организации взаимодействия между системой "Унифицированный платежный интерфейс" и Системой быстрых платежей Банка России. Российская Сторона пригласила кредитные организации Индии подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России для обеспечения бесперебойного проведения межбанковских транзакций", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20210503/dollar-1731025017.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, индия, владимир путин, нарендра моди, россия