https://ria.ru/20211206/uzhin-1762414661.html

СМИ: рождественский ужин закончился вспышкой COVID-19 в испанской больнице

СМИ: рождественский ужин закончился вспышкой COVID-19 в испанской больнице - РИА Новости, 06.12.2021

СМИ: рождественский ужин закончился вспышкой COVID-19 в испанской больнице

Вспышка коронавируса произошла среди врачей и медперсонала больницы в Малаге (испанское автономное сообщество Андалусия) после рождественского ужина,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:35

2021-12-06T16:35

2021-12-06T16:35

распространение коронавируса

в мире

испания

малага

андалусия

коронавирус covid-19

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МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла среди врачей и медперсонала больницы в Малаге (испанское автономное сообщество Андалусия) после рождественского ужина, положительный тест на COVID-19 получили уже 68 человек, пишет газета ABC со ссылкой на источники в местном управлении здравоохранения.На рождественский обед, который был организован несколько дней назад в одном из ресторанов Малаги, собрались по меньшей мере 174 человека. Некоторые СМИ сообщают, что в общей сложности в мероприятии могли участвовать до 300 человек. Считается, что именно это празднование могло вызвать вспышку коронавируса, однако власти пока не подтвердили эту информацию.Все приглашенные на праздничный ужин сдавали тесты на коронавирус перед мероприятием и получили отрицательные результаты.По данным издания, все заболевшие являются сотрудниками отделения интенсивной терапии в региональной университетской больнице Малаги, все они прошли полный курс вакцинации и сейчас болеют бессимптомно.Ранее местные власти указывали, что речь идет только о 22 заразившихся, однако позднее число возросло до 68.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761338855.html

испания

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андалусия

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в мире, испания, малага, андалусия, коронавирус covid-19