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США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией
США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией - РИА Новости, 06.12.2021
США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией
Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией, пообещав использовать для достижения ее целей американскую... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:57
2021-12-06T16:57
в мире
сша
джо байден
большая двадцатка
g7
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией, пообещав использовать для достижения ее целей американскую помощь зарубежным странам.Стратегия делает упор на "транснациональных измерениях" коррупции и предусматривает дополнительные меры, которые бы препятствовали использованию "американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов". Стратегия требует провести ревизию критериев оказания межправительственной помощи в целях повышения транспарентности и подотчетности получателей, а также возвести антикоррупционную деятельность в разряд приоритетов дипломатии США."Дипломатическое взаимодействие и иностранная помощь, в том числе по линии безопасности, имеют важное значение в усилиях США по противодействию коррупции. В комплексе эти усилия способны повысить возможности и волю партнерских правительств бороться с коррупцией и поддерживать гражданское общество", - сказано в документе.США также намерены укреплять "международную антикоррупционную архитектуру" во взаимодействии с партнерами по G7 и G20, активизировать работу по привлечению к ответственности коррумпированных деятелей и пресекать незаконные финансовые схемы, включая использование рынка недвижимости для сокрытия "доходов, полученных неправедным путем".На брифинге, который предшествовал публикации стратегии, представитель администрации сообщил, что США на этой неделе объявят о новых международных санкциях против лиц, которые "участвовали в пагубных действиях, подрывающих демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека".Санкции будут приурочены к "саммиту за демократию", который намерен в конце недели провести президент США Джо Байден с участием делегаций 110 стран.
https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html
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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка, g7
16:57 06.12.2021
 
США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией

США опубликовали первую в истории стратегию борьбы с коррупцией

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией, пообещав использовать для достижения ее целей американскую помощь зарубежным странам.
Стратегия делает упор на "транснациональных измерениях" коррупции и предусматривает дополнительные меры, которые бы препятствовали использованию "американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов". Стратегия требует провести ревизию критериев оказания межправительственной помощи в целях повышения транспарентности и подотчетности получателей, а также возвести антикоррупционную деятельность в разряд приоритетов дипломатии США.
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"Дипломатическое взаимодействие и иностранная помощь, в том числе по линии безопасности, имеют важное значение в усилиях США по противодействию коррупции. В комплексе эти усилия способны повысить возможности и волю партнерских правительств бороться с коррупцией и поддерживать гражданское общество", - сказано в документе.
США также намерены укреплять "международную антикоррупционную архитектуру" во взаимодействии с партнерами по G7 и G20, активизировать работу по привлечению к ответственности коррумпированных деятелей и пресекать незаконные финансовые схемы, включая использование рынка недвижимости для сокрытия "доходов, полученных неправедным путем".
На брифинге, который предшествовал публикации стратегии, представитель администрации сообщил, что США на этой неделе объявят о новых международных санкциях против лиц, которые "участвовали в пагубных действиях, подрывающих демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека".
Санкции будут приурочены к "саммиту за демократию", который намерен в конце недели провести президент США Джо Байден с участием делегаций 110 стран.
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