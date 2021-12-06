https://ria.ru/20211206/ssha-1762419804.html

США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией

США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией - РИА Новости, 06.12.2021

США опубликовали стратегию борьбы с коррупцией

Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией, пообещав использовать для достижения ее целей американскую... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:57

2021-12-06T16:57

2021-12-06T16:57

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом опубликовал в понедельник первую в истории США национальную стратегию борьбы с коррупцией, пообещав использовать для достижения ее целей американскую помощь зарубежным странам.Стратегия делает упор на "транснациональных измерениях" коррупции и предусматривает дополнительные меры, которые бы препятствовали использованию "американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов". Стратегия требует провести ревизию критериев оказания межправительственной помощи в целях повышения транспарентности и подотчетности получателей, а также возвести антикоррупционную деятельность в разряд приоритетов дипломатии США."Дипломатическое взаимодействие и иностранная помощь, в том числе по линии безопасности, имеют важное значение в усилиях США по противодействию коррупции. В комплексе эти усилия способны повысить возможности и волю партнерских правительств бороться с коррупцией и поддерживать гражданское общество", - сказано в документе.США также намерены укреплять "международную антикоррупционную архитектуру" во взаимодействии с партнерами по G7 и G20, активизировать работу по привлечению к ответственности коррумпированных деятелей и пресекать незаконные финансовые схемы, включая использование рынка недвижимости для сокрытия "доходов, полученных неправедным путем".На брифинге, который предшествовал публикации стратегии, представитель администрации сообщил, что США на этой неделе объявят о новых международных санкциях против лиц, которые "участвовали в пагубных действиях, подрывающих демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека".Санкции будут приурочены к "саммиту за демократию", который намерен в конце недели провести президент США Джо Байден с участием делегаций 110 стран.

https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка, g7