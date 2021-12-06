https://ria.ru/20211206/samoizolyatsiya-1762468894.html

В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с подозрением на COVID-19

В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с подозрением на COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с подозрением на COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также контактировавших с ними, за исключением... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:47

2021-12-06T21:47

2021-12-06T21:47

распространение коронавируса

здоровье - общество

республика башкортостан

радий хабиров

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

самоизоляция

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УФА, 6 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров ввел обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также контактировавших с ними, за исключением привитых или уже переболевших, сообщили в пресс-службе главы региона.Поясняется, что Хабиров внес изменения указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса."Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за исключением тех, кто прошёл полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в сообщении.Кроме того, по решению местных властей, частные перевозчики и государственный "Башавтотранс" и службы такси должны не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей пассажирского салона с применением препаратов вирулицидного действия, а также влажную уборку пола пассажирского салона. А в железнодорожных, авто- и аэровокзалах, аэропортах, речных портах необходимо не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей, с которыми человек непосредственно контактирует руками, а также влажную уборку пола."Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Вооружённых Сил Российской Федерации могут подтвердить факт прохождения вакцинации против коронавируса или перенесённого в течение шести месяцев COVID-19 сертификатом (справкой), выданной в бумажном виде военно-медицинской организацией", - сообщили в пресс-службе.Также указом разрешается работа детских игровых комнат. Их могут посещать только жители, имеющие при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при предъявлении ими сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса, справки о перенесённом в течение шести месяцев COVID-19 или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19. Это правило не распространяется на детей до 18 лет.

https://ria.ru/20211206/covid-19-1762418653.html

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здоровье - общество, республика башкортостан, радий хабиров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самоизоляция