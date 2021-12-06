В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с подозрением на COVID-19
Власти Башкирии ввели режим самоизоляции для жителей с подозрением на COVID-19
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области
УФА, 6 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров ввел обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также контактировавших с ними, за исключением привитых или уже переболевших, сообщили в пресс-службе главы региона.
Поясняется, что Хабиров внес изменения указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
"Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за исключением тех, кто прошёл полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в сообщении.
Кроме того, по решению местных властей, частные перевозчики и государственный "Башавтотранс" и службы такси должны не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей пассажирского салона с применением препаратов вирулицидного действия, а также влажную уборку пола пассажирского салона. А в железнодорожных, авто- и аэровокзалах, аэропортах, речных портах необходимо не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей, с которыми человек непосредственно контактирует руками, а также влажную уборку пола.
"Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Вооружённых Сил Российской Федерации могут подтвердить факт прохождения вакцинации против коронавируса или перенесённого в течение шести месяцев COVID-19 сертификатом (справкой), выданной в бумажном виде военно-медицинской организацией", - сообщили в пресс-службе.
Также указом разрешается работа детских игровых комнат. Их могут посещать только жители, имеющие при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при предъявлении ими сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса, справки о перенесённом в течение шести месяцев COVID-19 или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19. Это правило не распространяется на детей до 18 лет.