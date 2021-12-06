https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762402779.html

Ульяновские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Ульяновские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 06.12.2021

Ульяновские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Ульяновской области в понедельник поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:33

2021-12-06T15:33

2021-12-06T15:33

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САМАРА, 6 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области в понедельник поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах."Кто за то, чтобы поддержать изменения федерального законодательства? Прошу проголосовать. Принимается", - сказал спикер заксобрания Ульяновской области Валерий Малышев, вынося на голосование законопроект о QR-кодах в общественных местах.Обсуждение законопроекта вызвало широкий резонанс, депутаты активно высказывались как за, так и против принятия поправок. В результате, как уточнили РИА Новости в пресс-службе заксобрания, законопроект поддержали 20 депутатов, против высказались 10 парламентариев, двое воздержались и один не голосовал.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761853738.html

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общество, ульяновская область, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии