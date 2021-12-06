https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на круизных кораблях
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на круизных кораблях - РИА Новости, 06.12.2021
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на круизных кораблях
Британские туристы, путешествующие на круизных лайнерах, рассказали, что их чаще всего раздражает во время пребывания на корабле, сообщает Express. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T04:14
2021-12-06T04:14
2021-12-06T04:14
туризм
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туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британские туристы, путешествующие на круизных лайнерах, рассказали, что их чаще всего раздражает во время пребывания на корабле, сообщает Express.Место на лайнере ограничено, но многие пассажиры этого не понимают, рассказал один из путешественников. "Меня раздражает, когда попутчики перекрывают проход и не реагируют на деликатное обращение: "Извините". Тогда я резко говорю: "Дорогу!" и продолжаю идти прямо на них", — вспоминал один из них.Другой пассажир посетовал, что на корабле его возмущали оценивающие взгляды. Особенно, когда он был просто одет. Он думал: "Не надо меня рассматривать, я одет просто, но заплатил за круиз столько же, сколько и остальные". Также некоторые путешественники жаловались, что пожилые туристы обсуждали их слишком молодой для такой поездки возраст. "Многие думаю, что тебе не стоит путешествовать, пока ты не на пенсии. Но я заработал на свою поездку самостоятельно", — говорит респондент.Большинство круизов предусматривает питание по системе "все включено", и ресторан нередко становится место драмы. Некоторых пассажиров раздражают переполненные тарелки спутников. "Некоторые набирают в блюдо еды на шестерых, а потом большую часть выбрасывают", — жалуется один из туристов. "Другие — пытаются положить в тарелку килограмм креветок, видимо, планируя таким образом окупить поездку", — отмечает другой."Меня раздражают постоянные попытки продать мне что-нибудь, — говорит туристка Элейн. — Я хочу расслабиться, а не повторять: "Нет, спасибо". На некоторых кораблях часто передают по громкой связи рекламные объявления, и туристы вспоминают об этом с неудовольствием.
https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761846445.html
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новости - туризм, туризм
Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на круизных кораблях
Туристы рассказали, какие мелочи расстраивают их во время круизов
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Британские туристы, путешествующие на круизных лайнерах, рассказали, что их чаще всего раздражает во время пребывания на корабле, сообщает
Express.
Место на лайнере ограничено, но многие пассажиры этого не понимают, рассказал один из путешественников. "Меня раздражает, когда попутчики перекрывают проход и не реагируют на деликатное обращение: "Извините". Тогда я резко говорю: "Дорогу!" и продолжаю идти прямо на них", — вспоминал один из них.
Другой пассажир посетовал, что на корабле его возмущали оценивающие взгляды. Особенно, когда он был просто одет. Он думал: "Не надо меня рассматривать, я одет просто, но заплатил за круиз столько же, сколько и остальные". Также некоторые путешественники жаловались, что пожилые туристы обсуждали их слишком молодой для такой поездки возраст. "Многие думаю, что тебе не стоит путешествовать, пока ты не на пенсии. Но я заработал на свою поездку самостоятельно", — говорит респондент.
Большинство круизов предусматривает питание по системе "все включено", и ресторан нередко становится место драмы. Некоторых пассажиров раздражают переполненные тарелки спутников. "Некоторые набирают в блюдо еды на шестерых, а потом большую часть выбрасывают", — жалуется один из туристов. "Другие — пытаются положить в тарелку килограмм креветок, видимо, планируя таким образом окупить поездку", — отмечает другой.
"Меня раздражают постоянные попытки продать мне что-нибудь, — говорит
туристка Элейн. — Я хочу расслабиться, а не повторять: "Нет, спасибо". На некоторых кораблях часто передают по громкой связи рекламные объявления, и туристы вспоминают об этом с неудовольствием.