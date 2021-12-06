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ЕР и Минтруд подготовят поправки об усилении охраны труда шахтеров
ЕР и Минтруд подготовят поправки об усилении охраны труда шахтеров - РИА Новости, 06.12.2021
ЕР и Минтруд подготовят поправки об усилении охраны труда шахтеров
Замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД по итогам заседания фракции с участием министра труда РФ Антона Котякова сообщил журналистам, что ЕР совместно с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:44
2021-12-06T16:44
общество
единая россия
госдума рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД по итогам заседания фракции с участием министра труда РФ Антона Котякова сообщил журналистам, что ЕР совместно с министерством труда разработает поправки в законодательство об усилении охраны труда шахтеров.Исаев сообщил, что фракция единороссов совместно с Минтрудом будет разрабатывать поправки, направленные на усиление охраны шахтеров, а также о контроле за выполнением отраслевых соглашений по оплате труда в данной отрасли и дополнительных гарантиях профсоюзам при проведении проверок на угольных предприятиях и ответственности работодателей за нарушение их прав.Это поможет избежать в будущем катастроф, подобных "Листвяжной", отметил единоросс."Сейчас вопрос оплаты труда (в отрасли) регулируются через отраслевые соглашения. Принимая Конституцию в 2020 году, мы проголосовали за важные положения о повышении статуса социального партнерства. Исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но и госорганами, Рострудом. Это должны быть обязательные для исполнения документы, независимо от того, участвовали ли в подписании работодатели. Если оно распространено на отрасль, оно должно выполняться как подзаконные акты", - подчеркнул Исаев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html
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общество, единая россия, госдума рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:44 06.12.2021
 
ЕР и Минтруд подготовят поправки об усилении охраны труда шахтеров

Партия "Единая Россия" и Минтруд подготовят поправки об усилении охраны труда шахтеров

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД по итогам заседания фракции с участием министра труда РФ Антона Котякова сообщил журналистам, что ЕР совместно с министерством труда разработает поправки в законодательство об усилении охраны труда шахтеров.
Исаев сообщил, что фракция единороссов совместно с Минтрудом будет разрабатывать поправки, направленные на усиление охраны шахтеров, а также о контроле за выполнением отраслевых соглашений по оплате труда в данной отрасли и дополнительных гарантиях профсоюзам при проведении проверок на угольных предприятиях и ответственности работодателей за нарушение их прав.
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Это поможет избежать в будущем катастроф, подобных "Листвяжной", отметил единоросс.
"Сейчас вопрос оплаты труда (в отрасли) регулируются через отраслевые соглашения. Принимая Конституцию в 2020 году, мы проголосовали за важные положения о повышении статуса социального партнерства. Исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но и госорганами, Рострудом. Это должны быть обязательные для исполнения документы, независимо от того, участвовали ли в подписании работодатели. Если оно распространено на отрасль, оно должно выполняться как подзаконные акты", - подчеркнул Исаев.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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