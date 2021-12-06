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Песков заявил, что в отношениях России и США огромные "авгиевы конюшни"

Песков заявил, что в отношениях России и США огромные "авгиевы конюшни" - РИА Новости, 06.12.2021

Песков заявил, что в отношениях России и США огромные "авгиевы конюшни"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявив, что в отношениях стран - огромные... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:14

2021-12-06T18:14

2021-12-06T18:41

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявив, что в отношениях стран - огромные "авгиевы конюшни", надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга обеспокоенности, которые тревожат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Байдена в режиме видеотрансляции пройдут во вторник. Стороны обсудят обширный круг тем, от двусторонних отношений до международной проблематики."Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20211206/ozhidaniya-1762444053.html

сша

россия

вашингтон (город)

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в мире, сша, дмитрий песков, россия, вашингтон (город), москва, владимир путин, джо байден