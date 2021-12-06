https://ria.ru/20211206/metro-1762415621.html
В московском метро прокомментировали инцидент на станции "Мякинино"
В московском метро прокомментировали инцидент на станции "Мякинино" - РИА Новости, 06.12.2021
В московском метро прокомментировали инцидент на станции "Мякинино"
Машинист поезда в метро Москвы, которому стало плохо, прошел перед началом смены медосмотр, жалоб на состояние от него не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:38
2021-12-06T16:38
2021-12-06T23:10
московский метрополитен
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Машинист поезда в метро Москвы, которому стало плохо, прошел перед началом смены медосмотр, жалоб на состояние от него не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки."На станции "Мякинино" машинист поезда почувствовал себя плохо после того, как остановился поезд у платформы. Его оперативно подменил машинист-инструктор – поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало. Перед началом смены машинист прошел, как и все, медицинский осмотр. Там оценивается около десяти показателей самочувствия. Жалоб на состояние от машиниста не поступало", — рассказали в пресс-службе.В метрополитене отметили, что только удостоверившись в соответствии показателей норме, медики допустили машиниста к управлению составом. Это обязательный порядок перед началом работы любого машиниста. Также все они проходят строжайшую ежегодную медицинскую комиссию и находятся под постоянным наблюдением у закрепленного врача-терапевта."В Мосметро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", — добавили в пресс-службе. В метрополитене уточнили, что сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии в графике.
https://ria.ru/20211206/metro-1762408916.html
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московский метрополитен, москва, происшествия
16:38 06.12.2021 (обновлено: 23:10 06.12.2021)
В московском метро прокомментировали инцидент на станции "Мякинино"
Машинист московского метро, которому стало плохо, на медосмотре не жаловался на состояние
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Машинист поезда в метро Москвы
, которому стало плохо, прошел перед началом смены медосмотр, жалоб на состояние от него не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"На станции "Мякинино" машинист поезда почувствовал себя плохо после того, как остановился поезд у платформы. Его оперативно подменил машинист-инструктор – поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало. Перед началом смены машинист прошел, как и все, медицинский осмотр. Там оценивается около десяти показателей самочувствия. Жалоб на состояние от машиниста не поступало", — рассказали в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что только удостоверившись в соответствии показателей норме, медики допустили машиниста к управлению составом. Это обязательный порядок перед началом работы любого машиниста. Также все они проходят строжайшую ежегодную медицинскую комиссию и находятся под постоянным наблюдением у закрепленного врача-терапевта.
"В Мосметро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", — добавили в пресс-службе. В метрополитене уточнили, что сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии в графике.