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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211206/litsenzii-1762328142.html
В Подмосковье ускорили выдачу лицензий на продажу алкоголя
В Подмосковье ускорили выдачу лицензий на продажу алкоголя - РИА Новости, 06.12.2021
В Подмосковье ускорили выдачу лицензий на продажу алкоголя
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, смогут получить лицензию на продажу алкоголя в два раза быстрее, говорится в РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:25
2021-12-06T10:25
новости подмосковья
бизнес
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, смогут получить лицензию на продажу алкоголя в два раза быстрее, говорится в сообщении пресс-службы информационных технологий и связи Подмосковья.Воспользоваться услугой "Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции" можно на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Услуга доступна только юридическим лицам. Для её получения необходимо авторизоваться через ЕСИА юридического лица. Государственная пошлина за год действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей."В Московской области для предпринимателей ускорили получение лицензии на продажу алкоголя – срок составляет 14 рабочих дней вместо 30 календарных. Оптимизировать услугу удалось благодаря цифровизации процессов – межведомственные запросы и формирование документов о проведении проверки теперь происходят автоматически. Также в электронную форму заявления добавили подсказки и шаблоны документов для удобства пользователей", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Перед подачей заявления следует подтвердить согласие о достоверности информации и обработке сведений, рекомендуется провести предпроверку данных. Далее необходимо внести сведения о заявителе, об организации и приложить необходимые документы.
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московская область (подмосковье)
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бизнес, московская область (подмосковье)
10:25 06.12.2021
 

В Подмосковье ускорили выдачу лицензий на продажу алкоголя

© РИА Новости / Виталий ТимкивПокупатели выбирают вино в магазине
Покупатели выбирают вино в магазине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, смогут получить лицензию на продажу алкоголя в два раза быстрее, говорится в сообщении пресс-службы информационных технологий и связи Подмосковья.
Воспользоваться услугой "Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции" можно на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Услуга доступна только юридическим лицам. Для её получения необходимо авторизоваться через ЕСИА юридического лица. Государственная пошлина за год действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей.
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"В Московской области для предпринимателей ускорили получение лицензии на продажу алкоголя – срок составляет 14 рабочих дней вместо 30 календарных. Оптимизировать услугу удалось благодаря цифровизации процессов – межведомственные запросы и формирование документов о проведении проверки теперь происходят автоматически. Также в электронную форму заявления добавили подсказки и шаблоны документов для удобства пользователей", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Перед подачей заявления следует подтвердить согласие о достоверности информации и обработке сведений, рекомендуется провести предпроверку данных. Далее необходимо внести сведения о заявителе, об организации и приложить необходимые документы.
"Узнать об ограничениях можно в один клик – в разделе "Место нахождения обособленного подразделения" следует внести координаты входа в торговый объект, после чего заявителю в режиме реального времени выводится информация о попадании объекта в зону запрета и ограничений. Далее пользователь автоматически получает уведомление и принимает решение о дальнейшей подаче заявления", - пояснили в пресс-службе.
 
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