https://ria.ru/20211206/lavrov-1762360378.html
США пытаются расширить формат AUKUS, заявил Лавров
США пытаются расширить формат AUKUS, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2021
США пытаются расширить формат AUKUS, заявил Лавров
США пытаются расширить формат AUKUS, в Москве сомневаются, что это будет способствовать стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:52
2021-12-06T12:52
2021-12-06T13:09
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. США пытаются расширить формат AUKUS, в Москве сомневаются, что это будет способствовать стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сейчас (США - ред.) будут пытаться его (AUKUS - ред.) расширять, уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности", - сказал Лавров на пресс-конференции.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/aukus-1761724871.html
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в мире, сша, москва, сергей лавров, россия, aukus
12:52 06.12.2021 (обновлено: 13:09 06.12.2021)
США пытаются расширить формат AUKUS, заявил Лавров
Глава МИД Лавров раскритиковал попытки США расширить формат AUKUS