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Мэр Курска займет пост вице-губернатора
Мэр Курска займет пост вице-губернатора - РИА Новости, 06.12.2021
Мэр Курска займет пост вице-губернатора
Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил мэра Курска Виктора Карамышева своим заместителем. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:02
2021-12-06T15:02
политика
курск
москва
госдума рф
роман старовойт
россия
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил мэра Курска Виктора Карамышева своим заместителем.Согласно данным с сайта администрации Курской области, на данный момент у губернатора восемь замов."Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин. Курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предлагаю Виктору Карамышеву", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.На оперативном совещании обладминистрации Карамышев принял предложение губернатора.По данным администрации Курской области, Чуркин в должности заместителя губернатора курировал направления, которые поручено взять на себя Карамышеву.Сам Карамышев с 2019 года возглавлял администрацию Курска. До этого был депутатом Госдумы.
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757278890.html
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политика, курск, москва, госдума рф, роман старовойт, россия
15:02 06.12.2021
 
Мэр Курска займет пост вице-губернатора

Губернатор Курской области Старовойт назначил мэра Курска Карамышева своим заместителем

© Фото : Партия "Единая Россия"Виктор Карамышев
Виктор Карамышев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Партия "Единая Россия"
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил мэра Курска Виктора Карамышева своим заместителем.
Согласно данным с сайта администрации Курской области, на данный момент у губернатора восемь замов.
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"Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин. Курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предлагаю Виктору Карамышеву", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
На оперативном совещании обладминистрации Карамышев принял предложение губернатора.
По данным администрации Курской области, Чуркин в должности заместителя губернатора курировал направления, которые поручено взять на себя Карамышеву.
Сам Карамышев с 2019 года возглавлял администрацию Курска. До этого был депутатом Госдумы.
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ПолитикаКурскМоскваГосдума РФРоман СтаровойтРоссия
 
 
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