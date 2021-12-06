https://ria.ru/20211206/kursk-1762395154.html

Мэр Курска займет пост вице-губернатора

Мэр Курска займет пост вице-губернатора - РИА Новости, 06.12.2021

Мэр Курска займет пост вице-губернатора

Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил мэра Курска Виктора Карамышева своим заместителем. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:02

2021-12-06T15:02

2021-12-06T15:02

политика

курск

москва

госдума рф

роман старовойт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93347/83/933478359_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3b2b492d54a23b42756f2158f76c2dbc.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил мэра Курска Виктора Карамышева своим заместителем.Согласно данным с сайта администрации Курской области, на данный момент у губернатора восемь замов."Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин. Курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предлагаю Виктору Карамышеву", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.На оперативном совещании обладминистрации Карамышев принял предложение губернатора.По данным администрации Курской области, Чуркин в должности заместителя губернатора курировал направления, которые поручено взять на себя Карамышеву.Сам Карамышев с 2019 года возглавлял администрацию Курска. До этого был депутатом Госдумы.

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757278890.html

https://ria.ru/20211020/mishustin-1755334379.html

курск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курск, москва, госдума рф, роман старовойт, россия