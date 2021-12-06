Военные медики завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии
Военные врачи Центрального военного округа завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили оказание помощи по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Хакасии, сообщает пресс-служба ЦВО.
Медицинский отряд специального назначения ЦВО был направлен в регион по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и указанию командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
"По завершению работы военных врачей ЦВО в правительстве Республики Хакасия прошло торжественное собрание, где военнослужащим Центрального военного округа были вручены благодарственные письма", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, врачебно-сестринские бригады за период работы с 30 октября по 6 декабря этого года приняли на лечение более 3 200 пациентов, из них около 280 больных в реанимационных отделениях. Врачи и средний медицинский персонал оказывал помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г.Я Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкиной и республиканской клинической инфекционной больнице.
Совместно с гражданскими коллегами военные специалисты на практике применяли современные рекомендации и наставления по лечению короновирусной инфекции, обменивались накопленным опытом. Совместная работа позволяла своевременно оказывать помощь пациентам в реанимационных отделениях, которая требовала от военнослужащих умение и навыки использования современного медицинского оборудования.
В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.