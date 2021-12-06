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https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762315204.html
Военные медики завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии
Военные медики завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии - РИА Новости, 06.12.2021
Военные медики завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии
Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили оказание помощи по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Хакасии,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:22
2021-12-06T08:22
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
владимир путин
здоровье - общество
александр лапин
центральный военный округ
россия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили оказание помощи по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Хакасии, сообщает пресс-служба ЦВО.Медицинский отряд специального назначения ЦВО был направлен в регион по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и указанию командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина."По завершению работы военных врачей ЦВО в правительстве Республики Хакасия прошло торжественное собрание, где военнослужащим Центрального военного округа были вручены благодарственные письма", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, врачебно-сестринские бригады за период работы с 30 октября по 6 декабря этого года приняли на лечение более 3 200 пациентов, из них около 280 больных в реанимационных отделениях. Врачи и средний медицинский персонал оказывал помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г.Я Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкиной и республиканской клинической инфекционной больнице.Совместно с гражданскими коллегами военные специалисты на практике применяли современные рекомендации и наставления по лечению короновирусной инфекции, обменивались накопленным опытом. Совместная работа позволяла своевременно оказывать помощь пациентам в реанимационных отделениях, которая требовала от военнослужащих умение и навыки использования современного медицинского оборудования.В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.
https://ria.ru/20211122/covid-19-1760119053.html
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общество, республика хакасия, владимир путин, здоровье - общество, александр лапин, центральный военный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:22 06.12.2021
 
Военные медики завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии

Военные врачи Центрального военного округа завершили работу по борьбе с COVID-19 в Хакасии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили оказание помощи по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Хакасии, сообщает пресс-служба ЦВО.
Медицинский отряд специального назначения ЦВО был направлен в регион по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и указанию командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
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22 ноября, 10:17Распространение коронавируса
Военные врачи приняли на лечение более 160 больных COVID-19 в Хакасии
"По завершению работы военных врачей ЦВО в правительстве Республики Хакасия прошло торжественное собрание, где военнослужащим Центрального военного округа были вручены благодарственные письма", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, врачебно-сестринские бригады за период работы с 30 октября по 6 декабря этого года приняли на лечение более 3 200 пациентов, из них около 280 больных в реанимационных отделениях. Врачи и средний медицинский персонал оказывал помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г.Я Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкиной и республиканской клинической инфекционной больнице.
Совместно с гражданскими коллегами военные специалисты на практике применяли современные рекомендации и наставления по лечению короновирусной инфекции, обменивались накопленным опытом. Совместная работа позволяла своевременно оказывать помощь пациентам в реанимационных отделениях, которая требовала от военнослужащих умение и навыки использования современного медицинского оборудования.
В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 10:43Распространение коронавируса
В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19
 
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