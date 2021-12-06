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Греческий судья подал в отставку из-за обвинений в употреблении кокаина
Греческий судья подал в отставку из-за обвинений в употреблении кокаина - РИА Новости, 06.12.2021
Греческий судья подал в отставку из-за обвинений в употреблении кокаина
Заместитель председателя Государственного совета Греции (высшего административного суда) Панайотис Эвстратиу подал в отставку после сообщений, что у него дома... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:53
2021-12-06T15:53
в мире
афины
греция
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Заместитель председателя Государственного совета Греции (высшего административного суда) Панайотис Эвстратиу подал в отставку после сообщений, что у него дома обнаружили кокаин и он использовал сеть несовершеннолетних торговцев наркотиками, сообщает издание "Нафтемпорики".Как сообщает издание, прошение об отставке было подано всего сутки спустя после публикаций о его предполагаемом участии в деле о наркотиках. Сам судья не согласен с обвинениями."Эвстратиу указывает, что он уходит в отставку, чтобы защитить престиж суда, хотя он не принимает выдвинутые против него обвинения", - пишет издание.Имя верховного судьи фигурирует в деле об употреблении кокаина молодыми людьми в южных пригородах Афин, в частности, в многоквартирном доме, где он живет.По сообщениям СМИ, в ночь на 4 декабря, после звонков жителей в полицию, полицейские проверили троих подозрительных молодых людей в южных пригородах Афин и обнаружили у них некоторое количество кокаина, а когда их спросили, где они раздобыли наркотик, они ответили, что взяли его у жильца многоквартирного дома и указали на судью. "Полиция обыскала жилье судьи и обнаружила остатки того же наркотика в бутылке", - сообщает издание.Эвстратиу начал работать в судебной системе в марте 1983 года, был назначен в Государственный совет в июле 2004 года, а заместителем председателя Госсовета избран в декабре 2019 года. СМИ называют Эвтрастиу другом президента Греции Катерины Сакелларопулу, которая до избрания президентом была председателем Госсовета.Издание Zougla сообщало, что зампред высшего суда был арестован полицией по делу о торговле кокаином, доставлен в полицейское управление района Илиуполи вместе с тремя подростками. По разрешению министра юстиции в доме судьи был проведен обыск. Однако полицейские вынуждены были освободить Эвстратиу, так как существует особая процедура привлечения к ответственности судей."Это дело крайне серьезное. Заместитель председателя высшего конституционного суда страны, чьи решения узаконивают или не узаконивают дела государства, касающиеся политической, социальной и экономической жизни страны, вовлечен в дело о кокаине, масштабы которого неизвестны до сих пор", - пишет издание. Что касается несовершеннолетних, то один из них местный цыган, второй – цыган из Албании и третий является индийцем, сообщают СМИ.
https://ria.ru/20200930/ispaniya-1578026699.html
https://ria.ru/20201201/evrodeputat-1587222804.html
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в мире, афины, греция
15:53 06.12.2021
 
Греческий судья подал в отставку из-за обвинений в употреблении кокаина

Зампред высшего суда Греции Эвстратиу ушел в отставку из-за найденного у него дома кокаина

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Заместитель председателя Государственного совета Греции (высшего административного суда) Панайотис Эвстратиу подал в отставку после сообщений, что у него дома обнаружили кокаин и он использовал сеть несовершеннолетних торговцев наркотиками, сообщает издание "Нафтемпорики".
Как сообщает издание, прошение об отставке было подано всего сутки спустя после публикаций о его предполагаемом участии в деле о наркотиках. Сам судья не согласен с обвинениями.
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"Эвстратиу указывает, что он уходит в отставку, чтобы защитить престиж суда, хотя он не принимает выдвинутые против него обвинения", - пишет издание.
Имя верховного судьи фигурирует в деле об употреблении кокаина молодыми людьми в южных пригородах Афин, в частности, в многоквартирном доме, где он живет.
По сообщениям СМИ, в ночь на 4 декабря, после звонков жителей в полицию, полицейские проверили троих подозрительных молодых людей в южных пригородах Афин и обнаружили у них некоторое количество кокаина, а когда их спросили, где они раздобыли наркотик, они ответили, что взяли его у жильца многоквартирного дома и указали на судью. "Полиция обыскала жилье судьи и обнаружила остатки того же наркотика в бутылке", - сообщает издание.
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Эвстратиу начал работать в судебной системе в марте 1983 года, был назначен в Государственный совет в июле 2004 года, а заместителем председателя Госсовета избран в декабре 2019 года. СМИ называют Эвтрастиу другом президента Греции Катерины Сакелларопулу, которая до избрания президентом была председателем Госсовета.
Издание Zougla сообщало, что зампред высшего суда был арестован полицией по делу о торговле кокаином, доставлен в полицейское управление района Илиуполи вместе с тремя подростками. По разрешению министра юстиции в доме судьи был проведен обыск. Однако полицейские вынуждены были освободить Эвстратиу, так как существует особая процедура привлечения к ответственности судей.
"Это дело крайне серьезное. Заместитель председателя высшего конституционного суда страны, чьи решения узаконивают или не узаконивают дела государства, касающиеся политической, социальной и экономической жизни страны, вовлечен в дело о кокаине, масштабы которого неизвестны до сих пор", - пишет издание. Что касается несовершеннолетних, то один из них местный цыган, второй – цыган из Албании и третий является индийцем, сообщают СМИ.
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