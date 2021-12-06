https://ria.ru/20211206/golosovanie-1762427516.html

Более 177 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Более 177 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 06.12.2021

Более 177 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Более 177 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области по данным на 6 декабря, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:32

2021-12-06T17:32

2021-12-06T17:32

нижегородская область

общество

голосование

нижегородская область

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Более 177 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области по данным на 6 декабря, сообщил глава региона Глеб Никитин.Голосование за инициативы жителей, выдвинутые в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", стартовало в Нижегородской области 22 ноября. Всего на конкурс жители предложили около 900 инициатив."Проект "Вам решать" стал важной составляющей работы по улучшению жизни в регионе. На голосование было представлено немало интересных инициатив. Мы уже видим, что у некоторых проектов есть свои группы поддержки", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что проголосовать за проекты, реализация которых будет профинансирована из бюджета области в 2022 году, можно до 22 декабря 2021 года. Именно поддержка жителей станет решающим фактором при отборе заявки."Приглашаю всех не оставаться в стороне и поддержать ту или иную инициативу. Активность жителей позволит не только реализовать важные проекты, но и объединить людей для решения общей задачи", - добавил губернатор Нижегородской области.Проголосовать за проекты можно на сайте вамрешать.рф. С 6 декабря на сайте доступна опция голосования посредством регистрации на сайте по номеру мобильного телефона.

https://ria.ru/20211203/novgorod-1762080806.html

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общество, голосование, нижегородская область, глеб никитин, россия