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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/gagarina-1762355350.html
Полина Гагарина сыграет в экранизации сказки "Летучий корабль"
Полина Гагарина сыграет в экранизации сказки "Летучий корабль" - РИА Новости, 06.12.2021
Полина Гагарина сыграет в экранизации сказки "Летучий корабль"
Певица Полина Гагарина исполнит одну из главных ролей в экранизации сказки "Летучий корабль", сообщает пресс-служба компании Art pictures motion. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:22
2021-12-06T16:22
культура
полина гагарина
шоу-бизнес
новости культуры
кино и сериалы
москва
леонид ярмольник
андрей бурковский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Полина Гагарина исполнит одну из главных ролей в экранизации сказки "Летучий корабль", сообщает пресс-служба компании Art pictures motion. Гагарина станет ведьмой по имени Леди Джейн. Этого персонажа написали специально для киноэкранизации. Ивана сыграет восходящая звезда отечественного кинематографа Александр Метелкин, а Забаву — начинающая актриса Анастасия Мытражик, для которой участие в "Летучем корабле" станет первой большой ролью. В ленте также появятся Андрей Бурковский в образе хитрого Поля, Леонид Ярмольник в роли Царя и Анна Уколова. Она станет Соловьем-Разбойником. Режиссер "Летучего корабля" — Илья Учитель ("Стрельцов"). По словам кинематографиста, перед ним стоит "очень амбициозная задача". Все-таки переосмыслить великий музыкальный мультфильм 1979 года — не очень просто. В фильме действие будет развиваться по аналогии с мультфильмом. Царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж. Только вместо страшного боярина по имени Полкан, ее женихом становится красавчик Поль — богатый наследник с заграничным лоском, но тоже тот еще подлец. Царевна отвергает его и хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с честным и простым матросом Иваном (в мультфильме Ваня — трубочист). Все это рушит коварный замысел Поля заполучить корону. Чтобы избавиться от конкурента он использует темную магию, а Ваня, чтобы сбежать с любимой строит Летучий корабль. По словам создателей, новая экранизация "Летучего корабля" не обойдется без легендарных песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина: "А я не хочу, не хочу по расчету", "Ах, если бы сбылась моя мечта", арии Водяного "Я Водяной, я Водяной!", соло Ивана "Человек я простой" и, конечно же, частушек Бабок Ежек.Съемки фильма проходят в Москве. Дата выхода еще не объявлена.
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полина гагарина, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, москва, леонид ярмольник, андрей бурковский
16:22 06.12.2021
 
Полина Гагарина сыграет в экранизации сказки "Летучий корабль"

Полина Гагарина сыграет в экранизации сказки "Летучий корабль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Полина Гагарина исполнит одну из главных ролей в экранизации сказки "Летучий корабль", сообщает пресс-служба компании Art pictures motion.
Гагарина станет ведьмой по имени Леди Джейн. Этого персонажа написали специально для киноэкранизации.
"Мой персонаж — ведьма Леди Джейн — это новая, специально написанная героиня "Летучего Корабля", которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на нее и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство. Думаю, им будет очень жаль мою героиню в начале, но в конце, как и в любой хорошей сказке, все, конечно же, обернется самым лучшим образом", — приводят слова Полины Гагариной.
Ивана сыграет восходящая звезда отечественного кинематографа Александр Метелкин, а Забаву — начинающая актриса Анастасия Мытражик, для которой участие в "Летучем корабле" станет первой большой ролью.
В ленте также появятся Андрей Бурковский в образе хитрого Поля, Леонид Ярмольник в роли Царя и Анна Уколова. Она станет Соловьем-Разбойником.
Режиссер "Летучего корабля" — Илья Учитель ("Стрельцов"). По словам кинематографиста, перед ним стоит "очень амбициозная задача". Все-таки переосмыслить великий музыкальный мультфильм 1979 года — не очень просто.
"Со своей стороны я стараюсь сделать все, что могу: окружил себя лучшими людьми, способными мыслить нестандартно, сказочно. Кастинг нашего фильма считаю абсолютно уникальным, как по звездности состава, так и по таланту. Все слагаемые успеха есть. Уверен, что если получится в полной мере осуществить задуманное, зритель не останется равнодушным", — уверен Илья Учитель.
В фильме действие будет развиваться по аналогии с мультфильмом. Царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж. Только вместо страшного боярина по имени Полкан, ее женихом становится красавчик Поль — богатый наследник с заграничным лоском, но тоже тот еще подлец. Царевна отвергает его и хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с честным и простым матросом Иваном (в мультфильме Ваня — трубочист).
Все это рушит коварный замысел Поля заполучить корону. Чтобы избавиться от конкурента он использует темную магию, а Ваня, чтобы сбежать с любимой строит Летучий корабль.
По словам создателей, новая экранизация "Летучего корабля" не обойдется без легендарных песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина: "А я не хочу, не хочу по расчету", "Ах, если бы сбылась моя мечта", арии Водяного "Я Водяной, я Водяной!", соло Ивана "Человек я простой" и, конечно же, частушек Бабок Ежек.
Съемки фильма проходят в Москве. Дата выхода еще не объявлена.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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КультураПолина ГагаринаШоу-бизнесНовости культурыКино и сериалыМоскваЛеонид ЯрмольникАндрей Бурковский
 
 
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