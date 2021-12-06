Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей
ТАМБОВ, 6 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом Егоров рассказал на оперативном совещании с руководителями областных органов власти. По его мнению, проект "Дворы Тамбовщины" позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни в регионе.
"По инициативе руководителя региона на реализацию этого проекта в следующем году будет направлено около 500 миллионов рублей. За счет этих средств будут приведены в порядок дворовые площадки с учетом потребностей жителей", - сказал собеседник агентства.
Руководитель региона отметил, что перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей.
"При этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также привести в порядок контейнерные площадки. Сейчас они открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались. Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Это напрямую влияет на качество жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что за счет выделенных средств предполагается полностью благоустроить 60 дворов.
О своей новой инициативе руководитель региона впервые заявил во время прошедшего на днях третьего этапа ХХ съезда партии "Единая Россия".