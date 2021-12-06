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Тамбовская область
https://ria.ru/20211206/dvory-1762457961.html
Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей
Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:12
2021-12-06T20:12
тамбовская область
тамбовская область
единая россия
жкх
максим егоров
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ТАМБОВ, 6 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом Егоров рассказал на оперативном совещании с руководителями областных органов власти. По его мнению, проект "Дворы Тамбовщины" позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни в регионе.Руководитель региона отметил, что перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей.В пресс-службе добавили, что за счет выделенных средств предполагается полностью благоустроить 60 дворов.О своей новой инициативе руководитель региона впервые заявил во время прошедшего на днях третьего этапа ХХ съезда партии "Единая Россия".
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тамбовская область, единая россия, жкх, максим егоров
20:12 06.12.2021
 

Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 6 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом Егоров рассказал на оперативном совещании с руководителями областных органов власти. По его мнению, проект "Дворы Тамбовщины" позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни в регионе.
"По инициативе руководителя региона на реализацию этого проекта в следующем году будет направлено около 500 миллионов рублей. За счет этих средств будут приведены в порядок дворовые площадки с учетом потребностей жителей", - сказал собеседник агентства.
Руководитель региона отметил, что перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей.
"При этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также привести в порядок контейнерные площадки. Сейчас они открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались. Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Это напрямую влияет на качество жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что за счет выделенных средств предполагается полностью благоустроить 60 дворов.
О своей новой инициативе руководитель региона впервые заявил во время прошедшего на днях третьего этапа ХХ съезда партии "Единая Россия".
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Тамбовская областьТамбовская областьЕдиная РоссияЖКХМаксим Егоров
 
 
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