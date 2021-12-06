https://ria.ru/20211206/dvory-1762457961.html

Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей

Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей - РИА Новости, 06.12.2021

Врио губернатора Егоров решил выделить на "Дворы Тамбовщины" 500 млн рублей

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:12

2021-12-06T20:12

2021-12-06T20:12

тамбовская область

тамбовская область

единая россия

жкх

максим егоров

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ТАМБОВ, 6 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте "Дворы Тамбовщины", на реализацию которого в 2022 году будет направлено около 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом Егоров рассказал на оперативном совещании с руководителями областных органов власти. По его мнению, проект "Дворы Тамбовщины" позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни в регионе.Руководитель региона отметил, что перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей.В пресс-службе добавили, что за счет выделенных средств предполагается полностью благоустроить 60 дворов.О своей новой инициативе руководитель региона впервые заявил во время прошедшего на днях третьего этапа ХХ съезда партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20211125/pereselenie-1760720369.html

тамбовская область

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тамбовская область, единая россия, жкх, максим егоров