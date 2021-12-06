Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/dorogi-1762412338.html
Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах
Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах - РИА Новости, 06.12.2021
Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах
Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта, днем во вторник осадки будут выпадать в виде мокрого снега, а к утру... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:20
2021-12-06T16:23
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597382685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a63c0ca27f8980e40aaeb489ebc3b316.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта, днем во вторник осадки будут выпадать в виде мокрого снега, а к утру среды образуется гололедица, что также приведет к сложной ситуации на дорогах, сообщила РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Когда вырастает высота снега на 4-6 сантиметров, то сразу будут затруднения на дорогах. При этом температура, как не удивительно, в течение дня будет повышаться. Минимальная температура ближайшей ночью будет -5 -3 градуса, то днем будет около нуля и даже до +3, на юге Москвы и области. Снег трансформируется в мокрый снег от умеренного до сильного… Будет погода некомфортная и неблагоприятная для деятельности. Сложности будут с уборкой снега", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что подтаявший днем во вторник снег в ночь на среду замерзнет и превратится в лед, что также приведет к сложной ситуации на дорогах."В среду будут продолжаться осадки, но температура уже будет отрицательная от -1 до -6 градусов", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20211206/pogoda-1762368050.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597382685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a42352f4a88c8299db49ba63224000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
16:20 06.12.2021 (обновлено: 16:23 06.12.2021)
 
Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил москвичей о сложной ситуации на дорогах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в центре Москвы.
Снегоуборочная техника в центре Москвы. - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта, днем во вторник осадки будут выпадать в виде мокрого снега, а к утру среды образуется гололедица, что также приведет к сложной ситуации на дорогах, сообщила РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Когда вырастает высота снега на 4-6 сантиметров, то сразу будут затруднения на дорогах. При этом температура, как не удивительно, в течение дня будет повышаться. Минимальная температура ближайшей ночью будет -5 -3 градуса, то днем будет около нуля и даже до +3, на юге Москвы и области. Снег трансформируется в мокрый снег от умеренного до сильного… Будет погода некомфортная и неблагоприятная для деятельности. Сложности будут с уборкой снега", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что подтаявший днем во вторник снег в ночь на среду замерзнет и превратится в лед, что также приведет к сложной ситуации на дорогах.
"В среду будут продолжаться осадки, но температура уже будет отрицательная от -1 до -6 градусов", - добавил Вильфанд.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
13:24
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над Крымом
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
Лента новостейМолния
Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над КрымомВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов