https://ria.ru/20211206/dorogi-1762412338.html

Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах

Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах - РИА Новости, 06.12.2021

Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах

Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта, днем во вторник осадки будут выпадать в виде мокрого снега, а к утру... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:20

2021-12-06T16:20

2021-12-06T16:23

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта, днем во вторник осадки будут выпадать в виде мокрого снега, а к утру среды образуется гололедица, что также приведет к сложной ситуации на дорогах, сообщила РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Когда вырастает высота снега на 4-6 сантиметров, то сразу будут затруднения на дорогах. При этом температура, как не удивительно, в течение дня будет повышаться. Минимальная температура ближайшей ночью будет -5 -3 градуса, то днем будет около нуля и даже до +3, на юге Москвы и области. Снег трансформируется в мокрый снег от умеренного до сильного… Будет погода некомфортная и неблагоприятная для деятельности. Сложности будут с уборкой снега", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что подтаявший днем во вторник снег в ночь на среду замерзнет и превратится в лед, что также приведет к сложной ситуации на дорогах."В среду будут продолжаться осадки, но температура уже будет отрицательная от -1 до -6 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20211206/pogoda-1762368050.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода