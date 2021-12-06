https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html
В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП - РИА Новости, 06.12.2021
В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:21
2021-12-06T10:21
2021-12-06T10:27
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщает Минэнерго РФ."Почти 60 тысяч человек в Дагестане обесточены из-за отключения линии электропередачи. Энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства на его страничке в соцсети Twitter.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, россия, происшествия
10:21 06.12.2021 (обновлено: 10:27 06.12.2021)
В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
Почти 60 тысяч жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за отключения ЛЭП