https://ria.ru/20211206/braziliya-1762312247.html

СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19

СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19

Два младенца в Бразилии по ошибке получили вакцину от коронавируса, их были вынуждены госпитализировать, сообщает портал Uol. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T07:18

2021-12-06T07:18

2021-12-06T07:18

распространение коронавируса

в мире

бразилия

коронавирус covid-19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Два младенца в Бразилии по ошибке получили вакцину от коронавируса, их были вынуждены госпитализировать, сообщает портал Uol."Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили по ошибке дозу вакцины Pfizer против коронавируса. Они тяжело отреагировали, их срочно госпитализировали", - отмечает портал.Матери привезли детей в больницу, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В.У детей поднялась высокая температура, которая никак не спадала, у девочки началась рвота.Малыши проведут в больнице неделю, каждые 48 часов им будут проводить анализ крови, также им сделают электрокардиограмму, эхокардиограмму.В настоящее время проводится административное расследование, медсестра, вколовшая вакцину, временно отстранена от работы.

https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html

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в мире, бразилия, коронавирус covid-19