https://ria.ru/20211206/braziliya-1762312247.html
СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19
СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19
Два младенца в Бразилии по ошибке получили вакцину от коронавируса, их были вынуждены госпитализировать, сообщает портал Uol. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:18
2021-12-06T07:18
2021-12-06T07:18
распространение коронавируса
в мире
бразилия
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Два младенца в Бразилии по ошибке получили вакцину от коронавируса, их были вынуждены госпитализировать, сообщает портал Uol."Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили по ошибке дозу вакцины Pfizer против коронавируса. Они тяжело отреагировали, их срочно госпитализировали", - отмечает портал.Матери привезли детей в больницу, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В.У детей поднялась высокая температура, которая никак не спадала, у девочки началась рвота.Малыши проведут в больнице неделю, каждые 48 часов им будут проводить анализ крови, также им сделают электрокардиограмму, эхокардиограмму.В настоящее время проводится административное расследование, медсестра, вколовшая вакцину, временно отстранена от работы.
https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html
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в мире, бразилия, коронавирус covid-19
СМИ: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19
Uol: в Бразилии два младенца по ошибке получили вакцину от COVID-19, их госпитализировали
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости.
Два младенца в Бразилии
по ошибке получили вакцину от коронавируса, их были вынуждены госпитализировать, сообщает портал Uol
.
"Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили по ошибке дозу вакцины Pfizer против коронавируса. Они тяжело отреагировали, их срочно госпитализировали", - отмечает портал.
Матери привезли детей в больницу, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В.
У детей поднялась высокая температура, которая никак не спадала, у девочки началась рвота.
Малыши проведут в больнице неделю, каждые 48 часов им будут проводить анализ крови, также им сделают электрокардиограмму, эхокардиограмму.
В настоящее время проводится административное расследование, медсестра, вколовшая вакцину, временно отстранена от работы.