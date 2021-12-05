https://ria.ru/20211205/zemmur-1762295099.html

Кандидат в президенты Франции призвал выслать всех нелегалов из страны

Кандидат в президенты Франции призвал выслать всех нелегалов из страны - РИА Новости, 05.12.2021

Кандидат в президенты Франции призвал выслать всех нелегалов из страны

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур предлагает выслать из Франции всех нелегальных мигрантов в страны их происхождения. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:29

2021-12-05T21:29

2021-12-05T21:29

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франция

эрик земмур

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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур предлагает выслать из Франции всех нелегальных мигрантов в страны их происхождения.Земмур в ходе своего первого официального выступления перед сторонниками заявил, что предлагает "систематически высылать всех иностранцев, незаконно находящихся на французской земле".Земмур отметил, что намерен вынести эти вопросы на референдум.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20211030/frantsiya-1756911499.html

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в мире, париж, франция, эрик земмур