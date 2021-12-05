https://ria.ru/20211205/volonter-1762283779.html

Власти России всячески поддерживают волонтерскую деятельность, заявил Путин

Власти России всячески поддерживают волонтерскую деятельность, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021

Власти России всячески поддерживают волонтерскую деятельность, заявил Путин

Российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:33

2021-12-05T19:33

2021-12-05T19:33

общество

владимир путин

красный крест

красный полумесяц

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой."Сейчас у нас проходит акция, в течение всех этих, к сожалению, двух с лишним лет пандемии, под названием #МЫВМЕСТЕ. Это приобрело характер целого движения. В нем участвуют сотни тысяч людей и они оказали поддержку уже 6,5 миллиона людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211205/putin-1762270595.html

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общество, владимир путин, красный крест, красный полумесяц, россия