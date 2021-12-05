https://ria.ru/20211205/volonter-1762270069.html
Волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, заявил Путин
Волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021
Волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, рисковали своим здоровьем и жизнью. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:30
2021-12-05T17:30
2021-12-05T17:30
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, рисковали своим здоровьем и жизнью."Мы знаем, какую огромную, действительно огромную, большую нагрузку, ответственность взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды", - сказал он, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Глава государства отметил , что волонтеры рисковали собой, здоровьем, жизнью.
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общество, владимир путин, россия
Волонтеры взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, заявил Путин
Президент Путин заявил, что волонтеры во время пандемии рисковали жизнью и здоровьем