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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/vaktsinatsiya-1762283399.html
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин
В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:30
2021-12-05T21:05
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин."Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы &lt;...&gt; cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — сказал он на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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Путин о вакцинации: "Стараемся идти по пути убеждения"
Путин заявил, что Россия старается идти по пути убеждения, а не по пути принуждения в вопросах вакцинации.
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владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия
19:30 05.12.2021 (обновлено: 21:05 05.12.2021)
 
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин

Президент Путин: в вопросах вакцинации Россия идет по пути убеждения, а не принуждения

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин.
"Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — сказал он на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.
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По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМеждународная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяцаРоссия
 
 
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