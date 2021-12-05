https://ria.ru/20211205/vaktsinatsiya-1762283399.html

Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин

Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021

Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин

В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:30

2021-12-05T19:30

2021-12-05T21:05

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин."Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — сказал он на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

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Путин о вакцинации: "Стараемся идти по пути убеждения" Путин заявил, что Россия старается идти по пути убеждения, а не по пути принуждения в вопросах вакцинации. 2021-12-05T19:30 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия