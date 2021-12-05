https://ria.ru/20211205/vaktsinatsiya-1762283399.html
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин
В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:30
2021-12-05T19:30
2021-12-05T21:05
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762290460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ef7a24919749ecb4d12c835b0a84971.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин."Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — сказал он на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762290460_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbfa9d165e26c1457ef7b46b45992c45.jpg
Путин о вакцинации: "Стараемся идти по пути убеждения"
Путин заявил, что Россия старается идти по пути убеждения, а не по пути принуждения в вопросах вакцинации.
2021-12-05T19:30
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия
19:30 05.12.2021 (обновлено: 21:05 05.12.2021)
Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, заявил Путин
Президент Путин: в вопросах вакцинации Россия идет по пути убеждения, а не принуждения