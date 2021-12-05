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https://ria.ru/20211205/ugol-1762259853.html
В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину
В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину - РИА Новости, 05.12.2021
В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину
Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:51
2021-12-05T15:51
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, позволили бы такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что не видит таких перспектив ни с одной, ни с другой стороны. "Это тот случай, наверное, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными - с нашей стороны", - заключил глава ДНР.
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
15:51 05.12.2021
 
В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину

Глава ДНР Пушилин не видит перспектив поставок угля на Украину

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля Таманского терминала
Склад угля Таманского терминала - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, позволили бы такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?", - сказал Пушилин журналистам.
Он добавил, что не видит таких перспектив ни с одной, ни с другой стороны. "Это тот случай, наверное, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными - с нашей стороны", - заключил глава ДНР.
Разгрузка угля в одесском порту Южный - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
14:48
На Украину прибыло второе судно из США с углем
 
В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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