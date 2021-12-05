https://ria.ru/20211205/ugol-1762259853.html

В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину

В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину - РИА Новости, 05.12.2021

В ДНР оценили перспективы поставок угля на Украину

Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:51

2021-12-05T15:51

2021-12-05T15:51

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, позволили бы такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что не видит таких перспектив ни с одной, ни с другой стороны. "Это тот случай, наверное, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными - с нашей стороны", - заключил глава ДНР.

https://ria.ru/20211205/ugol-1762252885.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика